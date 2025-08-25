11°C 25°C
Atletas de Wenceslau brilham e garantem lugar entre os melhores karatecas do Paraná

Felipe Gabriel e Pauline Budel alcançaram o topo dos pódios no Campeonato Paranaense, conquistando quatro medalhas de ouro; a equipe totalizou 12 medalhas na competição

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
25/08/2025 às 13h43
Atletas de Wenceslau brilham e garantem lugar entre os melhores karatecas do Paraná
Pauline Budel e Felipe Gabriel são campeões estaduais de karatê. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Este final de semana foi marcado por muitas emoções para o Norte Pioneiro. Entre competições, eventos culturais e outros encontros na região, a cidade de Wenceslau Braz, representada pela União Brazense de Karatê – Kanzen, participou da Fase Final do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos, a principal competição da modalidade no estado, e saiu de cabeça erguida, com dois campeões estaduais.

A equipe vem se destacando há tempos no cenário regional, estadual e até mesmo nacional, conquistando inúmeras medalhas e disputado contra os melhores competidores do país. Desta vez, a equipe disputou contra cerca de mil karatecas de todo o Paraná, mas com muita garra, dedicação e esforço, trouxe mais de 10 medalhas para a casa. “Foi sensacional! Todos arrebentaram na competição”, enfatizou o Sensei Jussé de Oliveira à reportagem da Folha.

Segundo o sensei, a equipe foi representada por 15 atletas nesta competição, e sete deles voltaram com medalhas para a casa. “Conquistamos quatro medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. Um total de 12 medalhas. Todos foram muito bem, e aqueles que não conseguiram medalhas, também se apresentaram com garra”, destacou o sensei.

Equipe voltou com 12 medalhas para a casa. Foto: Arquivo Pessoal

 

De todos os atletas da equipe, dois sagraram-se campeões estaduais. Pauline Budel dos Santos foi campeã nas duas modalidades do campeonato, no kata e kumite. Felipe Gabriel Carriel, que vem de um histórico cheio de medalhas e títulos no karatê, também conquistou o topo do pódio nas duas modalidades.

Felipe Gabriel conquistou medalhas de ouro no kata e kumite. Foto: Arquivo Pessoal

Em entrevista com a Folha, Felipe Gabriel celebrou a conquista, que foi fruto de sua dedicação e empenho nos treinamentos. “Para mim foi muito gratificante conquistar esse título de campeão paranaense neste ano, algo que com muito treino e dedicação consegui alcançar”, enfatizou o atleta.

Pauline Budel, uma jovem de 11 anos de idade, também se sentiu realizada com a conquista, algo que ela não esperava acontecer tão depressa, mas que veio com esforço e dedicação. “Ter ganhado esse título foi um resultado do meu esforço. Desde que comecei a treinar, não conseguia imaginar que me tornaria campeã paranaense. Me sinto honrada com o título”, destacou.

Pauline Budel, atual campeã estadual nas modalidades de kata e kumite. Foto: Arquivo Pessoal

 

Ainda em entrevista, Pauline aproveitou para agradecer ao Sensei Jussé, que teve grande influência em sua conquista. “Quero agradecer ao Sensei pela sua dedicação, porque sem a paciência que ele teve comigo, eu não teria conseguido esse título”, afirmou.

Contudo, além das medalhas de primeiro lugar, a equipe ainda conquistou outras medalhas. O atleta Bernardo Farias Ramos foi vice-campeão no kumite, e trouxe uma medalha de prata para a casa. Juan Ferreira Fabro, que também tem se destacado nas competições, trouxe três medalhas, uma de prata no kata, bronze no kumite e outra de bronze no revezamento por equipes.

Giovanna Soares Lobo Vanzelli foi vice-campeã no kumite individual, conquistando uma medalha de prata. Michael Farias Fagundes conquistou duas medalhas de bronze, uma no kata e outra no kumite por equipes. Enquanto isso, Deividi Gabriel de Carvalho também conquistou uma medalha de bronze no kumite por equipes.

Para Jussé, o resultado foi mais do que bom, e ter dois campeões estaduais em sua equipe, é motivo de felicidade para ele. “Fechamos o cronograma estadual com muitas medalhas e com dois campeões estaduais, vários vices e medalhistas do bronze. Conseguimos um resultado muito bom para Wenceslau Braz, levando o nome da cidade entre os melhores do Paraná”, enalteceu o sensei.

