Homem morre após bater moto de frente com carreta

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que passa por Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/08/2025 às 09h14
Homem morre após bater moto de frente com carreta
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um homem de 26 anos morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (23) na rodovia BR-153 no trecho que passa por Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A moto que ele conduzia se envolveu em uma colisão frontal com uma carreta.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 22h30 na altura do km 25 da rodovia e envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Fan e uma carreta. Conforme os dados colhidos no local, o motociclista seguia no sentido Ourinhos a Jacarezinho quando se envolveu em uma colisão frontal com a carreta que transitava no sentido contrário.

As equipes da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando os primeiros atendimentos a vítima, mas devido a violência do impacto, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRF esteve no local orientando o trânsito e prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

