Palestra de abertura do Salão de Turismo dos Campos Gerais discute inovação e conexão com visitantes

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A tradicional palestra de abertura do 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais acontece na próxima quinta-feira (28), no Centro Cultural Castrolanda, na cidade de Castro. Neste ano, com inscrições gratuitas, mas limitadas, o evento contará com a participação de sócios da Spitz Pomer Aventuras, que apresentarão diversas estratégias para influenciar e inspirar gestores e profissionais do turismo regional.

Além de contar com a participação especial dos sócios, o evento deste ano traz consigo o tema “Spitz Pomer: Turismo que Encanta e Converte em Pomerode/SC”. O tema será abordado pelos sócios Malcon Anderson Tafner e Paulo Ricardo Bruns, que mostrarão como estratégia, dados e experiências transformam destinos em memórias afetivas e cases de sucesso.

“Na nossa palestra queremos mostrar que o turismo do futuro será construído na interseção entre estratégia clara, uso inteligente de dados e experiências capazes de encantar genuinamente”, destacou Paulo.

Bruns ainda afirma que mais do que atrair visitantes, é preciso criar conexões profundas, que transformem cada viagem em uma memória afetiva e cada destino em um desejo constante. “Vamos compartilhar insights, cases e caminhos práticos para que gestores, empreendedores e profissionais do setor possam elevar o nível de suas entregas e fazer com que nossos destinos sejam lembrados, revisitados e recomendados”, afirmou.

Álvaro Dias Filho, coordenador do 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais, destacou que a palestra será a oportunidade de enxergar possibilidades e transformar o destino Campos Gerais. “Ouvir a experiência que deu certo, de quem é referência no nosso segmento, é algo inspirador e nos ajudará a melhorar a oferta turística dos Campos Gerais”, enfatizou.

O organizador ainda ressaltou que serão abordados o planejamento baseado em dados e cooperação regional até a criação de experiências autênticas que conquistam visitantes. “Será apresentado um case real de como transformar um atrativo turístico em uma marca amada e um motor de desenvolvimento regional”, finaliza.

Esta é a primeira edição em que a palestra de abertura acontece fora de Ponta Grossa, o que para o gerente do Centro Cultural Castrolanda, Rafael Rabbers, valoriza e integra toda a região dos Campos Gerais. “Trazer a abertura para Castro é um marco que simboliza união, descentralização e a força de todos os municípios que compõem o nosso território”, afirmou.

Com vagas gratuitas, mas limitadas, aqueles que se interessarem em participar da palestra devem garantir sua inscrição através do site salaodeturismocamposgerais.com.br.