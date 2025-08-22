16°C 29°C
Equipe de Karatê de Wenceslau Braz vai disputar a final do Paranaense neste final de semana

A União Brazense de Karatê segue para Assis Chateaubriand em busca de medalhas e títulos, representando a cidade e almejando o destaque estadual

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 13h48
Equipe se destacou na terceira fase da competição, trazendo 11 medalhas para a casa. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Os atletas da União Brazense de Karatê – Kanzen Wenceslau Braz se preparam para mais um grande desafio no cenário estadual. Neste sábado (23), a equipe disputará a Fase Final do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos, a principal competição da modalidade no estado, que reunirá os melhores competidores de diversas cidades em busca do título de campeão.

Na terceira etapa da competição, última antes da fase final, a equipe já havia se destacado, conquistando 11 medalhas e mostrando a força do karatê de Wenceslau Braz. Agora, com mais de mil competidores inscritos, os atletas têm a oportunidade de colocar novamente a cidade em evidência no cenário estadual, disputando medalhas e o prestígio do título.

Sob a coordenação do Sensei Jussé de Oliveira, com o apoio de Robilton José Bueno e Marcelo Vanzelli, a equipe chega à final com confiança e determinação, fruto de muito treino e dedicação ao longo dos meses. Entre os atletas que estarão em ação, destacam-se nomes como Enzo Farias Ramos, Bernardo Farias Ramos, Felipe Gabriel Carriel Costa, Pauline Budel dos Santos, Deividi Gabriel de Carvalho, Michael Pereira Fagundes, Juan Ferreira Fabro, Giovanna Soares Lobo, Arthur Barbosa Silva, Gian Lucca Soares Lobo e Pedro Henrique Miranda dos Santos.

Além da participação dos atletas, os senseis também entrarão em ação, competindo contra outros mestres do karatê de todo o Paraná em busca das melhores pontuações e do pódio da competição. Essa dupla participação, de atletas e professores, reforça a importância da experiência, disciplina e técnica que a União Brazense de Karatê vem cultivando.

Em entrevista à Folha, o Sensei Jussé destacou o empenho e a dedicação dos atletas. “As expectativas são grandes, pois esta é a etapa final do Paranaense e a maior de todas. Treinamos muito para esta disputa, e os meninos estão focados e preparados para representar Wenceslau Braz e levar o nome da nossa cidade ao mais alto do pódio”, afirmou.

Com o apoio da Prefeitura de Wenceslau Braz, por meio da Secretaria de Esportes, a equipe embarca na noite desta sexta-feira (22) para Assis Chateaubriand, cidade que receberá as disputas e a nomeação dos campeões de cada categoria. A União Brazense de Karatê chega com força total, pronta para mostrar sua habilidade e determinação em mais uma final estadual.

