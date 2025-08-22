GIRO PARANÁ

Investimento em educação

O Paraná lidera o país em investimento proporcional na educação: 24% das despesas líquidas foram destinadas ao setor no 1º semestre de 2025, segundo o Tesouro Nacional. Foram R$ 7,78 bilhões, 89,8% acima da média nacional em valores absolutos. Os recursos financiam obras, climatização, tecnologia e programas de intercâmbio. O estado também ocupa a liderança do Ideb no ensino médio.

Qualidade acadêmica

A Uninter, que se prepara para celebrar 30 anos de história, registrou em 2024 um lucro líquido recorde de R$ 130,9 milhões, alta de 25,4% em relação ao ano anterior. O resultado reflete o crescimento de 19,3% no número de alunos e a consolidação entre as instituições mais rentáveis do setor. Reconhecida pela qualidade acadêmica, já investiu mais de R$ 200 milhões em inovação pedagógica, formação docente e laboratórios modernos.

Turismo do Paraná

O turismo do Paraná cresceu 4,7% em junho de 2025, acima da média nacional de 4,1%, segundo a Fecomércio PR. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 7,4%, também superior ao Brasil (6,1%). O avanço foi impulsionado por transporte aéreo, hotéis e bufês. O estado já ocupa a 8ª posição em receitas turísticas no país.

Ponte de Guaratuba

As obras da Ponte de Guaratuba alcançaram 70% de execução, incluindo os acessos viários que ligarão a PR-412 nos dois lados da baía. O Consórcio Nova Ponte divulgou imagens que mostram ciclovias, rodovias, rotatórias, áreas para pedestres e paisagismo. Os acessos somam 1,8 km, sendo 940 metros em Guaratuba e 880 metros em Matinhos, totalizando 3,07 km com a ponte. A previsão é de ampla movimentação de terraplenagem e pavimentação nos próximos meses.

Demissão em massa

A indústria Millpar anunciou o fechamento da planta em Quedas do Iguaçu e uma demissão em massa na unidade de Guarapuava, no Paraná. A empresa, que somava cerca de 1,1 mil funcionários, atribuiu a decisão à tarifa de 50% imposta pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, principal destino de suas vendas.

Impactos da tarifa

Segundo comunicado, a Millpar já havia concedido férias coletivas a 720 trabalhadores, mas a manutenção do cenário adverso levou ao encerramento das atividades em Quedas do Iguaçu e à readequação da unidade de Guarapuava. Além dos direitos legais, a empresa informou que está oferecendo benefícios extras, como auxílio-alimentação, apoio psicológico e suporte para recolocação profissional.

Pacto da direita

Governadores de nove estados firmaram um pacto político para apoiar, em bloco, um candidato da direita no segundo turno das eleições de 2026. O acordo foi selado em jantar em Brasília, que também marcou a criação da federação União Progressista (PP e União Brasil), agora a maior legenda do país. Ronaldo Caiado (União Progressista-GO) confirmou a articulação e falou em promover uma “virada do Brasil”.

Pacto da direita II

O pacto prevê que, embora cada partido possa lançar candidato no primeiro turno, haverá convergência no segundo, com o objetivo de derrotar o PT e o governo Lula. O encontro contou ainda com líderes do PL, MDB, PSD e Republicanos, e reforça a estratégia coordenada da direita e centro-direita para 2026, em meio à ausência de Jair Bolsonaro da disputa presidencial.

Federação União Progressista

União Brasil e Progressistas oficializaram a criação da Federação União Progressista (UPb), que reúne 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e seis governadores, incluindo o presidenciável Ronaldo Caiado (União Brasil-GO). A direção será comandada até 2025 por Ciro Nogueira (PP-PI) e Antônio Rueda (União Brasil), com participação de líderes como ACM Neto (União Brasil-BA), Arthur Lira (PP-AL), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), Dr. Luizinho (PP-RJ), Cláudio Cajado (PP-BA) e Ricardo Barros (PP-PR).

Federação União Progressista II

A nova federação partidária terá direito à maior fatia dos recursos públicos entre os 29 partidos registrados no TSE: R$ 953,8 milhões do fundo eleitoral e R$ 197,6 milhões do fundo partidário. União Brasil e PP também contam com quatro ministérios na Esplanada: Celso Sabino (Turismo – União Brasil-PA), Waldez Góes (Integração Nacional – União Brasil-AP), Frederico de Siqueira (Comunicações – União Brasil-SE) e André Fufuca (Esporte – PP-MA).

Mudanças climáticas

O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) encaminhou à Câmara de Curitiba o projeto que cria a Política Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, a chamada Lei do Clima. Anunciada durante a Conferência da Mata Atlântica, a proposta reúne 48 artigos sobre mobilidade sustentável, energia, resíduos, saúde, uso do solo, segurança hídrica e turismo sustentável. Segundo Pimentel, Curitiba enfrenta desafios crescentes com eventos climáticos extremos, exigindo políticas de adaptação e preservação ambiental.

Carta de Curitiba

O presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), destacou no encontro do Cosud que o Paraná é exemplo nacional ao unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Durante a Conferência da Mata Atlântica, ele ressaltou a Carta de Curitiba, que será levada à COP30. Curi também citou obras sustentáveis no estado, como a ponte de Guaratuba.