Estudantes brazenses celebram vaga em programa de intercâmbio internacional

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - No Paraná, o sonho de muitos estudantes é conseguir uma vaga no Ganhando o Mundo, um programa de intercâmbio internacional que leva os alunos para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, esse sonho se tornou realidade para dois jovens, que foram os únicos da cidade selecionados na segunda convocação do programa.

Emilly Corrêa da Rosa e Guilherme Daniel Ferreira, são os dois estudantes convocados nesta nova lista, que foi divulgada na última quarta-feira (13). Em entrevista com a reportagem da Folha, os dois contaram que agora, após a convocação, aguardam ansiosamente a oportunidade de viver novas experiências no exterior, algo que acontecerá no próximo ano, mas já cria inúmeras expectativas para os participantes.

Guilherme Daniel Ferreira

Estudante do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, Guilherme descreve o momento como “a realização de um sonho”. Morador do bairro rural São Miguel, ele relembra que conheceu o programa ainda no ensino fundamental e, desde então, se dedicou para conquistar a vaga. “Pesquisei os requisitos, conversei com meus professores e diretores, recebi apoio de todos. Estudei muito e me empenhei em cada etapa, mesmo quando meu nome não aparecia na lista. Quando finalmente fui convocado, precisei me beliscar para acreditar que era real”, contou.

O jovem destaca que o intercâmbio representa não apenas uma conquista acadêmica, mas também uma chance de transformação pessoal. “Quero respirar um novo ar, conhecer outra cultura, sair da minha bolha cotidiana. Isso abre portas para o futuro e vai me trazer experiências de vida únicas”, afirmou, emocionado.

Já Emilly, estudante do Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, também comemora a conquista com entusiasmo, mas admite que encara o desafio com responsabilidade. “Tô super animada, mas ainda cheia de sentimentos misturados. Dá aquele frio na barriga e também um pouco de nervosismo, porque sei que não vai ser fácil, principalmente com a questão do idioma. Mas vejo tudo isso como parte do processo e do aprendizado”, destacou.

A jovem lembra que foram três anos de dedicação intensa até a convocação. “Sempre tive o sonho de estudar fora. Parecia distante, mas com muito esforço, apoio da minha família e incentivo da escola, consegui. Agora sei que ainda tenho uma jornada pela frente, com a preparação da língua e da documentação, mas estou disposta a encarar tudo isso.”

Para eles, e para os outros alunos do Norte Pioneiro convocados para participar, a oportunidade é uma forma de expandir horizontes, ganhar novas perspectivas e mostrar que, com muita dedicação, os sonhos são realizados.