Idoso é atropelado por moto e morre no centro de Jacarezinho

Elias Fernandes Costa, de 73 anos, foi atingido enquanto atravessava na faixa de pedestres quando foi atropelado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM JNN
21/08/2025 às 16h40
Idoso foi identificado como Elias Fernandes Costa, de 73 anos. Foto: Reprodução/JNN/Redes Sociais

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na noite desta quarta-feira (20), um grave acidente de trânsito resultou na morte de um idoso em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Identificado como Elias Fernandes Costa, de 73 anos, o idoso foi atropelado por uma motocicleta no centro da cidade.

De acordo com informações, o acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a rua Coronel Cecílio Rocha, quando Elias tentava atravessar a faixa de pedestres, por volta das 18h20, quando foi atingido por uma Honda CB 300 que seguia no sentido da Catedral para a Rotatória.

Tanto Elias quanto o motociclista sofreram traumatismo craniano devido à intensidade da batida. Contudo, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros atendimentos.

Os dois foram encaminhados ao hospital, mas Elias não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o motociclista segue em acompanhamento médico.

O acidente gerou grande comoção, já que a vítima era morador antigo da cidade e bastante conhecida na comunidade.

