Tio ameaça jogar água quente na sobrinha e acaba preso em Jacarezinho

Envolvidos moram no mesmo terreno, e a vítima possuía uma medida protetiva contra o homem

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/08/2025 às 11h23
Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. Foto: Divulgação

JACAREZINHO - Na noite desta terça-feira (19), um homem foi preso após descumprir uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da própria sobrinha. O caso aconteceu na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, após o homem ameaçar jogar água quente no corpo da jovem e ofendê-la verbalmente.

Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, a vítima acionou o COPOM relatando que seu tio estava alterado e agressivo. Mesmo proibido judicialmente contato com ela, a vítima contou que o tio teria feito diversas ofensas verbais contra ela, além de ameaçar jogar água quente em seu corpo caso ela passasse em frente à sua residência.

Frente ao chamado, os policiais se dirigiram rapidamente ao local indicado. Chegando na casa, a equipe conversou com a solicitante, que apresentou a medida protetiva vigente. Ainda no local, a vítima contou que, embora morem em casas separadas, ela e o tio dividem o mesmo quintal, fator que tem gerado episódios de tensão e conflito entre as partes.

Diante da confirmação dos fatos, os militares deram voz de prisão imediata ao suspeito, que foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para exame de corpo de delito e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

