GIRO PARANÁ

Encontro

Representantes da Associação dos Jornais e Portais do Paraná (adipr.com.br) acompanhados do presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindijor-PR), realizaram nesta segunda-feira (18) uma visita ao empresário João Paulo Pimentel, filho do ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Durante o encontro, foram discutidos o papel estratégico da imprensa regional, os desafios da política estadual e nacional e as perspectivas para o futuro do jornalismo no Estado.

Presenças

Participaram do encontro o presidente da ADI-PR, Nery José Thomé; o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná, Nicolás Meitia; o vice-presidente da ADI, Wilson Oliveira; o diretor financeiro do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná (sindijorpr.org.br), Antonio Saad Gebran; e o diretor comercial da ADI-PR, Ricardo M. Takiguti.

Pagamento de recompensas

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em 2º turno, o Projeto de Lei que cria o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas. Cidadãos poderão receber compensação por informações úteis ao Cide 181, com sigilo garantido, que previnam, interrompam ou solucionem crimes. A SESP/PR validará a utilidade das denúncias e os valores serão definidos por decreto; emendas vedam pagamento a policiais e permitem novos canais da Polícia Civil.

Olimpíada Nacional de IA

Duas estudantes da rede estadual do Paraná conquistaram medalha de ouro na 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), que reuniu mais de 700 mil alunos de todo o país. Érica Rodrigues, de Piraquara, e Thaís Cristina Costa, de Jandaia do Sul, foram destaque entre as três meninas premiadas nacionalmente. O feito reforça o protagonismo feminino na tecnologia e evidencia os investimentos do Estado em inovação educacional, como robótica, programação e o programa Talento Tech. Ao todo, oito medalhistas de ouro são paranaenses.

Novas eleições

TRE-PR marca novas eleições em três cidades do Paraná. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) após a cassação de prefeitos e vices por irregularidades nas eleições municipais de 2024. Cruzeiro do Iguaçu (compra de votos) e São João (abuso de poder político e econômico) tiveram prefeitos e vices cassados. Em São Tomé, o pleito decorre do indeferimento do registro de Eliel Hernandes Roque (MDB).

Obras na RMC

Obras em execução na RMC somam investimentos bilionários, são elas: a duplicação em concreto Mandirituba–São José dos Pinhais (R$ 96,8 mi) e pavimentação da PR-092 em Doutor Ulysses (R$ 56,9 mi, entrega prevista para 2026). No pacote de concessões (mais de R$ 60 bi), avançam o Contorno Norte/PR-418 (R$ 170 mi até 2027) e a PR-423 entre Araucária–Campo Largo (26 km). Há ainda a Rodovia dos Minérios em duplicação por etapas e nova frente na Rodovia da Uva (PR-417), que teve edital lançado.

Obras na RMC II

Várias frentes começarão em breve como o Novo Contorno Sul/Corredor Metropolitano (prolongamento da PR-423): R$ 336 mi, 9,5 km em concreto, com cinco viadutos, ponte e trincheira. Curitiba receberá duas trincheiras na Linha Verde (R$ 110,5 mi, sendo R$ 87,7 mi do Estado). Em Fazenda Rio Grande, a BR-116 terá novas alças de acesso (projeto em conclusão), e a Estrada Antônio Fiorese (Rio Branco do Sul–Colombo) terá pavimentação de 6,6 km por R$ 19,7 mi.

Superávit

O Estado registrou saldo positivo de R$ 144 bilhões nas transações com outras unidades da Federação, o maior da série histórica, segundo o Ipardes com base no Confaz. As vendas somaram R$ 981 bilhões e as compras R$ 837 bilhões, refletindo diversificação produtiva e capacidade de abastecimento nacional. O desempenho é puxado por alimentos, combustíveis, eletrodomésticos e veículos, setores nos quais o Paraná se consolidou como fornecedor estratégico. Para Jorge Callado (Ipardes), os números evidenciam o “alto patamar produtivo paranaense”.

Polos econômicos

O saldo da balança interestadual saltou de R$ 23,6 bilhões (2019) para R$ 144 bilhões (2024), impulsionado por R$ 300 bilhões em investimentos privados e pela expansão de saídas e entradas de produtos. Os maiores superávits bilaterais ocorreram com SP (R$ 26,37 bi), SC (R$ 22,70 bi), MT (R$ 16,18 bi), RS (R$ 13,80 bi), MG (R$ 12,97 bi) e BA (R$ 9,67 bi). Entre os itens vendidos, destaque para o complexo agropecuário (feijão, cevada, milho, soja, frutas), alimentos (leite, carnes, bebidas) e cadeia automotiva. “Alta produção significa emprego e renda”, afirmou o secretário Ulisses Maia.

Smart Energy 2025

Estão abertas as inscrições para o Smart Energy 2025 – Conferência Internacional de Energias Inteligentes, que será realizada nos dias 10 e 11 de setembro, no Centro de Eventos da FIEP, em Curitiba. Promovido pelo Tecpar e pelo Governo do Paraná, o evento reunirá especialistas, gestores, empresários e estudantes para debater transição energética, energias renováveis e inovação no setor elétrico. A programação inclui painéis, palestras e workshops com autoridades nacionais e internacionais. Inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

Trabalho no campo

O salário médio dos trabalhadores da agropecuária do Paraná alcançou R$ 3.428 no 2º trimestre de 2025, valor 58,5% superior ao registrado em nível nacional (R$ 2.163). No período de um ano, a remuneração no Estado teve crescimento real de 23%, contra 5,2% na média brasileira. O resultado coloca o Paraná à frente de outros estados de forte produção agrícola, como Santa Catarina (R$ 3.229), Mato Grosso do Sul (R$ 3.149) e Goiás (R$ 3.071).

Recorde na safra

Segundo o IBGE e o Ipardes, a elevação dos salários está ligada ao desempenho recorde da safra 2025, estimada em 45,7 milhões de toneladas de grãos — 21,8% acima do ano anterior. O avanço é puxado principalmente pelo aumento na produção de milho (33,3%) e soja (14,2%), além do crescimento expressivo de culturas como cevada (50,3%) e aveia (47,3%). O impacto se reflete na economia: com 511 mil trabalhadores no setor, cerca de R$ 1,75 bilhão circula mensalmente na economia paranaense por meio da renda agropecuária.