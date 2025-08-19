Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+ no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), emitiu um alerta para a população sobre a necessidade urgente de doações de sangue dos tipos O+ e O-. A unidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, é uma das que mais precisam reforçar seus estoques neste momento.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a queda nas temperaturas costuma reduzir o número de doadores, mas a demanda hospitalar permanece alta. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Cada doação pode fazer toda a diferença neste período crítico”, destacou.

A Rede Hemepar conta com 23 unidades em todo o Paraná e abastece 384 hospitais, atendendo a 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Só em 2023, foram registradas 202 mil doações, enquanto neste ano, até agora, já são 133 mil, uma média de quase 18 mil bolsas por mês.

Segundo a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa, manter os estoques equilibrados é essencial. “O estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é fundamental para o funcionamento das unidades hospitalares. Para garantir os tipos O+ e O-, precisamos do apoio imediato da população do Norte Pioneiro”, reforçou.

Cada doação corresponde, em média, a 450 ml de sangue, que pode ser fracionado em até quatro hemocomponentes — hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Assim, uma única bolsa pode salvar até quatro vidas.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado — evitando refeições gordurosas nas quatro horas que antecedem a coleta — e apresentar documento oficial com foto.

Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano. Mulheres, a cada três meses, totalizando três doações anuais. Os interessados em ajudar podem procurar a unidade do Hemepar em Jacarezinho ou qualquer uma das 22 unidades distribuídas no Estado.

As outras unidades que precisam com urgência das doações estão localizadas nas cidades de Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cianorte, Apucarana e Telêmaco Broba.