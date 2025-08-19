Adultos começam a chupar chupeta e preocupam especialistas

Redação - Folha Extra

COMPORTAMENTO - Uma nova onda que viralizou na internet tem preocupado especialistas em saúde mental e bucal. São adultos que passaram a chupar chupetas como uma forma de aliviar o estresse. A moda se tornou tendência entre influenciadores e tem ganhado adeptos rapidamente por todo o Brasil. Apesar do contexto cômico, a situação tem chamado a atenção para os prejuízos que a prática pode causar a saúde das pessoas.

Conforme os relatos que circulam na internet, os usuários dizem que assim como as chupetas servem para acalmar as crianças, elas também podem trazer benefícios para saúde dos adultos como, por exemplo, aliviar o estresse, reduzir a vontade de fumar, evitar o bruxismo e até mesmo a dormir de forma mais tranquila combatendo problemas de insônia.

O comportamento, que não é exclusividade do Brasil e também tem adeptos nos Estados Unidos, China e Europa, tem atraído até mesmo a indústria que, há algum tempo, já vem fabricando chupetas especiais para adultos. Em sites de compra, é possível encontrar diferentes modelos com medidas e preços variados que podem partir de R$ 5 a R$ 300. O que impressiona é alguns sites de vendas destes objetos que mostram milhares de itens vendidos.

Embora o acessório possa acalmar os bebês, o uso de chupeta pode ocasionar problemas até mesmo para as crianças após os dois anos de idade como, por exemplo, má oclusão dentária, mordia aberta ou cruzada, alteração no crescimento ósseo, problemas na fala e aumento no risco de cáries e infecções, além de problemas respiratórios. Do ponto de vista psicológico, o uso prolongado de chupetas pode causar dependência emocional e dificuldades para relaxar ou dormir sem a chupeta. Se para as crianças o objeto pode causar problemas, para os adultos não é diferente.

A nova tendência tem preocupado não apenas os profissionais da área da saúde bucal, mas também psicólogos e psiquiatras. No que diz respeito a saúde bucal, dentistas alertam que a prática pode causar má oclusão e desalinhamento dos dentes causando mordida cruzada ou aberta, pressão sobre a arcada dentária ou gengival com desgaste irregular dos dentes, alterações na fala e mastigação, provocar aumento da tensão mandibular causando bruxismo secundário, além dos riscos relacionados a cáries, infecções, aftas e problemas gengivais. Outro problema está relacionado a sobrecarga na musculatura da boca.

No que diz respeito a saúde mental, o principal problema é o uso da chupeta estar atrelado ao relaxamento do estresse. Segundo especialistas, essa prática seria o mesmo que “Tapar o sol com a peneira”, pois as pessoas estão tentando resolver um problema criando outro.

Psicólogos e psiquiatras alertam que o uso de chupetas com “fim terapêutico” na verdade pode causar nas pessoas dependência psicológica, pois a chupeta pode se tornar uma “muleta” para lidar com a ansiedade afastando o indivíduo de métodos mais eficazes e indicados. Em alguns casos específicos e conforme a personalidade da pessoa, o uso do acessório pode potencializar o comportamento infantilizado dificultando a autonomia emocional do indivíduo. A dependência e o hábito ainda podem fazer com que a pessoa enfrente situações vexatórias de preconceito prejudicando ainda mais questões de interações sociais.

Para a psicóloga e psicanalista Fabiana Guntovith, a nova tendência na verdade pode ser tratada, em alguns casos, como um processo de regressão. "Quando adultos usam símbolos tão ligados à primeira infância, como a chupeta, estamos vendo um movimento de regressão. É uma tentativa de lidar com pressões emocionais por meio de comportamentos que remetem ao conforto e à segurança de fases mais iniciais da vida", destacou a profissional em entrevista a CNN.

Apesar de não haver estudos mais específicos sobre os impactos do uso de chupetas por adultos, o que é unânime entre profissionais da saúde e psicologia é que o uso da chupeta não é um bom hábito independente da idade.