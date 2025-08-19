GIRO PARANÁ

Assembleia Itinerante

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza na quinta-feira (21) a 27ª edição da Assembleia Itinerante, durante a 53ª Efapi Expo, em Santo Antônio da Platina. A sessão especial começa às 18h e contará com serviços da Defensoria Pública e do TRE-PR. Criado em 2023, o programa já percorreu diversas cidades do Estado, reunindo mais de 6 mil sugestões da população. O objetivo é aproximar o Legislativo dos cidadãos e transformar demandas em ações concretas.

Celepar

O leilão de privatização da Celepar, empresa de tecnologia do Governo do Paraná, está marcado para novembro e já desperta interesse de grandes grupos nacionais e internacionais. Segundo fontes do governo, multinacionais da Itália, Canadá e Irlanda, além de dois grandes bancos e empresas brasileiras de tecnologia, avaliam fazer ofertas. O processo de avaliação ocorre por meio do Data Room, aberto em 8 de agosto e disponível até 15 dias antes do leilão.

Disney no Brasil

Curitiba recebe em dezembro o primeiro espetáculo natalino da Disney no Brasil: “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A pré-venda de ingressos começou nesta segunda-feira (18), para clientes Nubank, e a venda geral abre na quinta (21), às 14h. Os ingressos custam a partir de R$ 25. O evento terá ainda sessões exclusivas para estudantes, cinema ao ar livre do Disney+ e atrações temáticas gratuitas.

Centro antiterrorista

O Paraguai vai instalar um centro antiterrorista com apoio dos Estados Unidos para combater a atuação do Hezbollah na Tríplice Fronteira com Brasil e Argentina. A unidade ficará em Assunção e terá cerca de 15 agentes treinados pelo FBI. Segundo o ministro do Interior, Enrique Riera, o objetivo é enfrentar o terrorismo e o crime organizado. O centro também contará com uma base no lado paraguaio da fronteira.

Vagas de emprego

O Paraná inicia a semana com 23.714 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. As oportunidades vão de funções operacionais a cargos técnicos e de nível superior, com destaque para alimentador de linha de produção, operador de caixa e magarefe. Cascavel, Campo Mourão, Londrina e a Região Metropolitana de Curitiba concentram o maior número de vagas. Nesta quarta-feira (20), Curitiba recebe o Mutirão Emprega Mais Fazendinha, com mais de 3 mil oportunidades.

PSS

A Prefeitura de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 148 vagas e cadastro reserva. As oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.988,90 e R$ 17.527,15. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. As inscrições seguem até 27 de agosto, no site da Fundação Fafipa

Vendaval

O Inmet emitiu alerta de vendaval para sete estados, incluindo o Paraná, válido a partir desta quarta-feira (20). Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Além do Paraná, o aviso atinge São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. O alerta é de nível amarelo, considerado de perigo potencial.

Bom Gourmet

O Viaje Paraná apoia novamente o Prêmio Bom Gourmet, que em 2025 chega à sua 15ª edição e mantém a categoria especial “30 Melhores Restaurantes do Paraná”. A iniciativa valoriza a diversidade gastronômica em todas as regiões do Estado. Segundo o diretor-presidente do órgão, Irapuan Cortes, o prêmio fortalece a união entre turismo e gastronomia. A seleção é feita por jurados e organizada em ranking com os dez mais votados e outros 20 listados em ordem alfabética.

Cosud

O Paraná sedia, no Teatro Guaíra, a 13ª edição do Cosud, durante a Conferência da Mata Atlântica. O encontro reúne governadores e autoridades dos sete estados do Sul e Sudeste, com foco em sustentabilidade e integração regional. A solenidade marcará a assinatura da Carta de Curitiba, que será encaminhada à presidência da COP30. Também será formalizada a posse de Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, como novo presidente do consórcio.

Poupatempo

O Governo do Paraná definiu os locais das quatro primeiras unidades do Poupatempo Paraná: Curitiba (Shopping Estação), Ponta Grossa (Palladium Shopping Center), Umuarama (Shopping Palladium) e Londrina (Boulevard Shopping). A inauguração será em outubro, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h. Serão 20 unidades no total até 2026, oferecendo serviços públicos integrados.

Poupatempo II

O Poupatempo Paraná será uma central de atendimento ao cidadão que reunirá, em um único espaço, serviços públicos estaduais, municipais e federais. Entre eles, estão emissão de documentos, licenças e alvarás, além de orientações sobre programas e ações do governo. As unidades terão estrutura padronizada. O objetivo é oferecer mais agilidade, conforto e eficiência no acesso aos serviços.

Nova pista

Na última semana, foi entregue a nova pista do Aeroporto Municipal de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, após obras de recape asfáltico e modernização. Com investimento total de R$ 5,7 milhões, a reforma abrangeu 1,4 km da pista, além de área de manobra, taxiway e pátio de aeronaves. A melhoria amplia a capacidade para operações de aviação agrícola, executiva e transporte aéreo de órgãos, impulsionando a economia regional.