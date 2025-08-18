Enfermeira de São José da Boa Vista capota carro em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra
WENCESLAU BRAZ - Uma mulher ficou ferida após passar mal e capotar o carro que ela dirigia. O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (18) na rodovia PR422 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 15h30 e envolveu um automóvel VW Gol conduzido por uma mulher que seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Santana do Itararé quando, ao passar pela região do bairro 400 Alqueires, a condutora teria passado mal, perdido o controle da direção e capotado o veículo.
A equipe de socorro da Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz esteve no local prestando os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. A motorista seria uma enfermeira de São José da Boa Vista.
A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local orientando o trânsito que fluiu em meia pista devido ao automóvel ter ficado capotado sobre a rodovia.