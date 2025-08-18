Radialista brazense é eternizado com nome em estádio de Fazenda Rio Grande

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

FAZENDA RIO GRANDE - A manhã deste domingo (17) foi marcada por um momento histórico em Fazenda Rio Grande. A cidade da Região Metropolitana de Curitiba inaugurou oficialmente o Estádio Municipal Pedro Roberto, que passa a eternizar o nome de um filho de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Mais do que uma homenagem, a escolha reconhece a trajetória de Pedro Roberto, radialista apaixonado pelo futebol, que marcou época no rádio paranaense e conquistou a admiração de milhares de ouvintes. Agora, sua história ganha um novo capítulo, gravado para sempre no espaço que será palco de tantas outras emoções esportivas.

Pedro Roberto nasceu em 19 de dezembro de 1957, em Wenceslau Braz. Filho de Vicente e Palmira Roberto, construiu uma vida pautada pelo amor à família e pela dedicação à comunicação. Casado com Maria Elenice, foi pai de Poliane, Tatiane e Thiago, e avô orgulhoso de seis netos — sua maior inspiração fora do microfone.

Sua carreira no rádio começou na antiga Rádio Centenário, atual Rádio Educadora de Wenceslau Braz. Entre os anos 1970 e 1982, conquistou milhares de ouvintes com seu carisma, sua voz marcante e uma energia que transbordava entusiasmo. Mais tarde, mudou-se para Mandirituba e Fazenda Rio Grande, onde seguiu sua paixão na Rádio Panorama.

O futebol era mais do que pauta: era emoção. Como repórter de campo e, depois, narrador âncora, Pedro transformava cada lance em narrativa vibrante, capaz de prender a atenção do ouvinte como se estivesse dentro do estádio. Seus domingos estavam entrelaçados com os jogos nos estádios Wosniack e Parque Verde, locais que guardam sua marca e sua memória.

Pedro Roberto entrevistando Garrincha após uma partida de futebol em Pinhalão. Foto: Cedida pela Família

Na Rádio Narrador, consolidou-se como uma das vozes mais queridas da crônica esportiva regional. O público se identificava com seu jeito simples, alegre e envolvente. Não era apenas locução, era companhia, era paixão narrada em tempo real.

Após um período em sua cidade natal, Pedro voltou a Fazenda Rio Grande em 1998, onde retomou a carreira na Rádio Iguaçu. No programa Estudo na Cidade, promovia debates sobre o futebol amador e entrevistas descontraídas com convidados. O sucesso foi tamanho que o levou também à televisão local, no programa Nossa Cidade, onde comandava um quadro exclusivo sobre o esporte da região.

Sua trajetória, entretanto, foi interrompida de forma precoce. Em 11 de novembro de 2010, aos 53 anos, Pedro faleceu vítima de uma doença, deixando saudades entre familiares, amigos e milhares de fãs que se acostumaram a ouvir sua voz vibrante nos microfones.

Inauguração do Ginásio aconteceu neste domingo (17). Foto: Divulgação

Em reconhecimento à sua história marcante, tanto para o município de Fazenda Rio Grande quanto para todos os paranaenses que acompanhavam seu trabalho, vereadores aprovaram em 2020 o projeto de lei nº 1.357/2020, sancionado pela prefeitura, que deu ao Eco Estádio Municipal o nome de Pedro Roberto. Neste domingo, a oficialização transformou a saudade em memória viva, eternizada nas arquibancadas e no gramado que agora levam seu nome.

“Ver o nome do meu pai eternizado é emocionante e gratificante. Ele dedicou a vida ao rádio e ao futebol de Fazenda Rio Grande, e hoje seu legado continua presente na memória e no respeito de todos”, afirmou Thiago Roberto à Folha.

Em entrevista com a reportagem, Thiago, que hoje mora em São José da Boa Vista, lembrou da rotina do pai, que sempre foi dedicada ao esporte. “Ele passava os finais de semana transmitindo os jogos na Fazenda com carinho e dedicação, levando a emoção das partidas até a casa de quem não podia estar presente. Durante a semana, ele ainda tinha um programa onde compartilhava todas as informações da rodada, sempre com muito amor”, contou.