Radares da EPR começam a operar nesta segunda-feira em rodovias da região

A partir das 00h00 desta segunda-feira (18), todos os radares instalados pela EPR Litoral Pioneiro entraram em operação efetiva com o objetivo de aplicar multas para os condutores que excederem os limites de velocidade. A ativação dos equipamentos, instalados em rodovias que abrangem municípios do Norte Pioneiro, foi autorizada após a conclusão do período de testes, conforme previsto no contrato de concessão.

Os dispositivos foram instalados de maneira estratégica em trechos das BRs BRs 153, 277 e 369, abrangendo os municípios de Santo Antônio da Platina, Morretes, Paranaguá, Cambará e Cornélio Procópio. Na BR-153, em Santo Antônio da Platina, os equipamentos estão localizados nos quilômetros 31 e 42, nos sentidos Sul e Norte.

Já na BR-277, em Morretes, há dispositivos nos quilômetros 32 (sentido Oeste), 33, 35, 36 e 41 (sentido Leste). Em Paranaguá, a fiscalização será feita nas avenidas Ayrton Senna, no quilômetro 2, e Bento Rocha, no quilômetro 1, com radares nos dois sentidos.

Na BR-369, em Cambará, os aparelhos estão nos quilômetros 18 (sentido Oeste) e 20 (sentido Leste). Já em Cornélio Procópio, os dois sentidos do quilômetro 86 também contam com fiscalização eletrônica.

Segundo a concessionária, a localização dos radares foi definida com base em um estudo técnico detalhado, aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da medida é aumentar a segurança viária e garantir maior fluidez no tráfego.

Para alertar os condutores sobre a fiscalização eletrônica, a sinalização vertical e horizontal foi reforçada nos trechos onde os radares estão instalados. Foram implantadas linhas de estímulo para redução de velocidade e placas informativas indicando a presença dos equipamentos e os limites de velocidade vigentes em cada trecho.

A concessionária ressalta que, conforme estipulado em contrato, é responsável pela aquisição, instalação e manutenção dos aparelhos. No entanto, a emissão e a gestão das multas ficarão a cargo dos órgãos governamentais competentes.

Com a fiscalização eletrônica entrando em vigor, espera-se uma redução nos índices de acidentes e imprudência nas rodovias concessionadas, contribuindo para um trânsito mais seguro para todos os usuários.