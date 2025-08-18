Bombeiros salvam vida de recém-nascido afogado com leite materno

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Equipes do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um bebê recém-nascido que havia se afogado com o leite materno. A situação foi registrada na tarde deste domingo (17) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Corpo de Bombeiros, por volta das 14h30 um veículo chegou ao quartel e familiares desceram do automóvel com o bebê desfalecido. Rapidamente os agentes constataram que a criança estava com as vias aéreas obstruídas por leito, visto que o bebê não tinha respiração de já estava levemtente cianótico (roxo).

Diante da situação, a equipe deu início aos primeiros socorros da criança realizando a manobra de obstrução das vias áreas (manobra de heimlich), momento em que a criança expeliu o leite e voltou a respirar. Em seguida, o bebê foi encaminhado ao hospital para passar por avaliação médica.