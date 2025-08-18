9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Bombeiros salvam vida de recém-nascido afogado com leite materno

Caso aconteceu na tarde deste domingo no município de Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 09h30
Bombeiros salvam vida de recém-nascido afogado com leite materno
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Equipes do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um bebê recém-nascido que havia se afogado com o leite materno. A situação foi registrada na tarde deste domingo (17) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Corpo de Bombeiros, por volta das 14h30 um veículo chegou ao quartel e familiares desceram do automóvel com o bebê desfalecido. Rapidamente os agentes constataram que a criança estava com as vias aéreas obstruídas por leito, visto que o bebê não tinha respiração de já estava levemtente cianótico (roxo).

Diante da situação, a equipe deu início aos primeiros socorros da criança realizando a manobra de obstrução das vias áreas (manobra de heimlich), momento em que a criança expeliu o leite e voltou a respirar. Em seguida, o bebê foi encaminhado ao hospital para passar por avaliação médica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Mulher que estava desaparecida é encontrada carbonizada no Norte Pioneiro

Angélica Pereira não era vista há uma semana e corpo foi localizado em uma área de mata em Jacarezinho

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 5 dias

Polícia prende homem que tentou matar a esposa e a enteada

Crime aconteceu em Jacarezinho e suspeito foi preso na cidade de Ourinhos

 Angélica Pereira. Foto: Divulgação
DESAPARECIDA Há 6 dias

Mulher com problemas de memória desaparece em Jacarezinho; família pede ajuda para encontrá-la

Angélica Pereira, de 52 anos, está desaparecida desde domingo (10)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia procura condenado por estupro de vulnerável no Norte Pioneiro

Equipes policiais deflagraram operação para prender o suspeito que mora em Jacarezinho, mas não foi encontrado e é considerado foragido

 Padre Leandro Malaquias. Foto: Divulgação
VAI PARA A CASA Há 1 semana

Padre Leandro Malaquias recebe alta e continuará em recuperação em Jacarezinho

Boletim médico informou que o padre teve melhora clínica, mas precisará continuar em observação e recuperação domiciliar

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados