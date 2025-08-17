9°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Mulher que estava desaparecida é encontrada carbonizada no Norte Pioneiro

Angélica Pereira não era vista há uma semana e corpo foi localizado em uma área de mata em Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/08/2025 às 12h20
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O fim das buscas por uma mulher de 52 anos que estava desaparecida em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, chegou ao fim de forma trágica. Angélica Pereira não era vista desde o último domingo (10) e seu corpo foi encontrado carbonizado neste sábado (16).

Angélica havia sido vista pela família pela última vez na noite do último domingo na região do bairro Pompéia II, onde mora. Segundo familiares, a mulher tinha problemas na fala e de memória. O caso foi comunicado a equipe da Polícia Civil e moradores da região se mobilizaram para localizar a mulher.

Uma semana depois, o corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado em uma área de mata que fica na região do bairro Pompéia. Conforme as informações, o local foi atingido por um incêndio nos últimos dias. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames que possam apontar a causa da morte.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
