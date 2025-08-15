GIRO PARANÁ

Apaes do Paraná

A deputada federal Luisa Canziani (PSD) participou, ao lado de representantes das Apaes do Paraná, de reunião com o ministro Edson Fachin para tratar da ADI 7796, que ameaça leis de atendimento educacional especializado. O encontro contou com líderes da Federação Estadual das Apaes e da Secretaria de Educação. Segundo a parlamentar, a pauta foi bem recebida por Fachin. Ela reafirmou o compromisso de defender a inclusão e evitar retrocessos nas conquistas das pessoas com deficiência.

Inovação

O Colégio Estadual Porto Seguro, de Paranaguá, é pioneiro no Paraná ao utilizar, em caráter de teste, a plataforma Visual Class Net (www.class.com.br) para o simulado do Saeb. Os testes começaram em agosto e contam também com o uso de inteligência artificial para identificar conteúdos e habilidades que cada aluno precisa reforçar. A iniciativa busca aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações e fornecer dados aos professores.

Primeira Infância

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 147/2019, que cria o Serviço de Proteção e Atendimento à Maternidade e à Primeira Infância (PAMPI). A proposta, do deputado Diego Garcia (Republicanos), prevê apoio multidisciplinar a gestantes em vulnerabilidade social e crianças na primeira infância. O objetivo é fortalecer vínculos familiares e sociais, além de auxiliar na conciliação da vida pessoal, profissional e comunitária. O texto segue para análise nas demais comissões da Casa.

Território Turístico

O Governo do Paraná integrou oficialmente o Território Turístico Campos Gerais ao programa “18 Territórios, 1 Só Destino”, em evento realizado nesta quarta-feira (13), em Tibagi. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a ativação do nono território “reforça o compromisso em valorizar as paisagens naturais, o patrimônio histórico e a força do agronegócio desta região”. Ele destacou que a iniciativa é um passo decisivo para o desenvolvimento sustentável e novas oportunidades.

Território Turístico II

O novo Território Turístico Campos Gerais reúne 19 municípios: Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. Entre os atrativos estão o Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, o Cânion Guartelá, em Tibagi, e o Parque Histórico de Carambeí.

Medalha de ouro

O curitibano Gustavo Milano conquistou a medalha de ouro no judô 100kg nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, garantindo vaga para Lima 2027. Ele venceu o americano Daniel Liubimovski na final, após superar adversários da Venezuela e de Cuba. Milano integra o Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, que investe recursos do IPTU em projetos esportivos.

Alerta laranja

O Inmet emitiu alerta laranja para baixa umidade do ar em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e partes de Minas Gerais e do Paraná. A umidade deve variar entre 12% e 20%, com risco de incêndios florestais e problemas à saúde. O órgão recomenda hidratação constante, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes, além de umidificar ambientes e hidratar a pele.

Desenvolvimento

O governador Ratinho Júnior afirmou no AgroForum que “é necessário organizar a casa, reduzir a máquina pública e ter estratégia de desenvolvimento e industrialização”. Ele destacou reformas administrativas e previdenciárias, além de parcerias público-privadas e privatizações, que colocaram o Paraná em posição confortável para investir. “Temos hoje mais de R$ 35 bilhões em caixa e R$ 17 bilhões disponíveis para investimentos”, disse.

Agroindustrialização

Segundo Ratinho Junior, a agenda de reformas garantiu ao Paraná, pela primeira vez desde o Plano Real, a nota Capag A na avaliação da STN. O Estado cresce acima da média nacional, tem recorde de empregos formais e expectativa de safra recorde de milho em 2025. Também se destaca pela balança comercial positiva de US$ 13 bilhões no ano e avanços na agroindustrialização, biogás, biometano e potencial das terras raras.

Ilumina Paraná

O Governo do Paraná destinou R$ 33,1 milhões do Programa Ilumina Paraná para dez municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Astorga, Carlópolis, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Marialva, Nova Esperança, Pato Branco e Querência do Norte. A iniciativa prevê a substituição total da iluminação pública por lâmpadas LED, mais potentes, econômicas e sustentáveis. A medida reduz custos, melhora a segurança e contribui para a preservação ambiental. Até agora, 254 cidades já foram contempladas pelo programa.

Ranking do Saneamento

Curitiba conquistou o 3º lugar entre as capitais no Ranking do Saneamento 2025 do Instituto Trata Brasil e foi premiada na 9ª edição do Prêmio Casos de Sucesso em Saneamento Básico. Única capital a atingir todas as metas do Novo Marco Legal, obteve nota máxima em água tratada, coleta e tratamento de esgoto. O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, atribuiu o resultado a um plano robusto de investimentos. Também se destacaram Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta Grossa e Londrina, todas no Top 20 nacional.

Liderança

O deputado estadual Anibelli Neto foi oficializado, nesta quarta-feira (13), como novo líder do MDB na Assembleia Legislativa do Paraná. A bancada contará também com os deputados Tercilio Turini e Oziel Luiz (Batatinha). Anibelli destacou o compromisso de fortalecer o diálogo com outros partidos e defender os interesses dos paranaenses. A nova liderança já atua nas discussões e deliberações do Legislativo estadual.