Diagnóstico inédito proposto pela AMCG vai revelar potencial das agroindústrias nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) deu início a uma ação estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico e valorizar a produção local com o lançamento do Diagnóstico das Agroindústrias dos Campos Gerais. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), tem como principal objetivo reunir dados atualizados sobre as agroindústrias existentes nos 19 municípios que da região.

O levantamento servirá como base para o planejamento de políticas públicas e programas voltados a fortalecer a agricultura familiar, considerada um dos pilares da economia e da cultura dos Campos Gerais. Por meio da coleta de informações detalhadas, será possível compreender melhor o perfil, as necessidades e os desafios enfrentados por pequenos e médios produtores, permitindo a formulação de estratégias mais assertivas para ampliar a competitividade e a sustentabilidade do setor.

Um dos eixos centrais do diagnóstico será a avaliação do grau de adequação das agroindústrias às normas de regularização sanitária e de comercialização. Muitos pequenos empreendedores, apesar de produzirem alimentos de qualidade, ainda encontram barreiras para expandir seus mercados devido à falta de certificações e registros exigidos por lei.

Com o mapeamento, a AMCG e os parceiros pretendem criar caminhos para facilitar esse processo, garantindo acesso a incentivos e à assessoria técnica especializada. A ação também busca viabilizar a entrada dos produtores em programas importantes, como o Sistema de Inspeção Municipal (SIM), e fomentar a obtenção de certificações reconhecidas nacionalmente, como o Selo Arte, que permite a comercialização interestadual de produtos artesanais de origem animal.

Além disso, a análise das informações coletadas poderá indicar a necessidade de melhorias estruturais, investimentos em equipamentos e até ajustes nos processos produtivos, elevando o padrão de qualidade e agregando valor aos produtos.

Para a presidente da AMCG e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, o diagnóstico é uma ferramenta de planejamento que vai muito além dos números. “A agricultura familiar é um dos pilares da nossa economia e da identidade dos Campos Gerais. Nossa gestão colocou o setor entre as prioridades da Associação desde o início. Com esse mapeamento, teremos condições de direcionar melhor as ações, abrir novos mercados e garantir que nossos produtores estejam cada vez mais preparados e valorizados”, afirmou.

O processo de coleta de dados está sendo conduzido por meio de formulários que serão preenchidos pelos técnicos municipais responsáveis pela área. O prazo para envio das informações vai até 15 de agosto de 2025. A expectativa é de que todos os municípios integrantes da AMCG participem ativamente, garantindo um retrato fiel e abrangente da realidade das agroindústrias locais.

Uma vez concluído, o diagnóstico poderá servir como referência para diversos órgãos públicos, instituições de apoio e para os próprios produtores. A partir dele, será possível alinhar ações de capacitação, identificar oportunidades de investimento e articular projetos que gerem impacto direto na renda das famílias agricultoras.

Com essa iniciativa, a AMCG reforça seu papel como articuladora do desenvolvimento regional, integrando diferentes setores e criando condições para que a agricultura familiar dos Campos Gerais continue crescendo, inovando e ocupando novos espaços no mercado. Mais do que um levantamento de dados, o diagnóstico é um passo estratégico rumo a um setor agroindustrial mais forte, competitivo e sustentável.

Para participar do mapeamento, os produtores da região devem acessar o link https://forms.gle/Ki1BddNen9SKtPE8A para confirmar sua participação, lembrando que o prazo para inscrição se encerra nesta sexta-feira (15). Para maiores informações, os interessados podem acessar diretamente o site da AMCG para a coleta de dados.