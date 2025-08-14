8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Equipe de Wenceslau Braz vai disputar campeonato de kickboxing em Andirá

Sob orientações do Sensei Jussé Oliveira, Juan Fabro, Felipe Gabriel e Robilto José farão suas estreias na modalidade, disputando um dos maiores campeonatos de luta do Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/08/2025 às 16h25
Equipe de Wenceslau Braz vai disputar campeonato de kickboxing em Andirá
Felipe Gabriel e Juan Fabro em preparação para a competição. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Neste sábado (16), o município de Andirá, no Norte Pioneiro, recebe pela primeira vez o Fight Championship, um dos maiores eventos de lutas do Paraná. A competição reunirá atletas de MMA, boxe, muay thai e kickboxing, atraindo participantes de diferentes estados. Representando a cidade de Wenceslau Braz, a Equipe Oliveira Combat marcará presença no torneio, levando o nome do município para as disputas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Com três atletas da cidade, a equipe brazense participará da competição sob as instruções do Sensei Jussé Oliveira, que contará com o apoio do professor Marcelo Vanzelli no corner. Os lutadores Juan Fabro Ferreira, Felipe Gabriel Carriel, conhecido como Felipão, e Robilton José Bueno farão suas estreias no kickboxing, após uma intensa preparação. Segundo o treinador, a expectativa é alta para que os atletas demonstrem técnica, determinação e representem Wenceslau Braz com orgulho no evento.

Os atletas, junto aos professores, já representaram Wenceslau Braz em outras competições, na modalidade do Karatê. Em todas as participações, todos saíram vitoriosos, conquistando diversas medalhas, mas no kickboxing esta será a primeira competição deles, e esse fator deixa a expectativa ainda mais alta.

“Eles treinam karatê há bastante tempo, e já conquistaram muitas medalhas em competições, mas nessa modalidade será a estreia dos três, então a expectativa é ainda maior, ainda mais que eles farão a estreia em um campeonato deste nível”, destacou o Sensei Jussé em entrevista com a Folha.

Segundo o Sensei, esta competição reunirá lutadores representantes de diversas cidades, incluindo representantes do estado de São Paulo. Serão cerca de 20 lutas na competição, e as disputas não serão fáceis, mas Jussé acredita no potencial da equipe.

“Eles estão focados e preparados para lutar e representar Wenceslau Braz. Assim como representam no karatê, agora vão representar no kickboxing. Independente de ganhar ou perder, a cidade estará sendo representada com muita garra e determinação destes atletas”, enfatizou Jussé.

Contudo, as lutas serão realizadas no Ginásio de Esportes José Elis Feliciano, mais conhecido como o Morcegão, reunindo atletas de 17 municípios, mostrando garra, dedicação e determinação para levarem o título de campeão para a casa. Com a estreia dos atletas na competição, a expectativa dos amigos, familiares e moradores é alta, para descobrir o talento dos jovens nesta modalidade esportiva.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.
FUNDADA EM WENCESLAU Há 54 minutos

MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste

Empresa de mobilidade urbana, fundada por Cris Savagin, leva startup nascida no interior do Paraná ao maior evento de negócios do Paraguai, que acontece de 8 a 10 de setembro de 2025

 Delegado Amir Roberto Salmen em visita à redação da Folha Extra. Foto: Folha Extra
NA REDAÇÃO DA FOLHA Há 2 horas

Delegado Amir Salmen destaca que Polícia Civil do Norte Pioneiro está entre as melhores do Paraná

Delegado-chefe da 12ª subdivisão de Jacarezinho, destacou que a unidade alcançou 91% de índice de resolução de inquéritos, bem acima da média estadual, que está em 73%, consolidando-se como uma das três subdivisões mais eficientes da Divisão Policial do Interior (DPI)

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Moto com escapamento estralando é apreendida pela PM em Wenceslau Braz

Policiais realizavam um patrulhamento pelo Centro quando flagraram o veículo fazendo muito barulho

 Acidente aconteceu próximo ao município de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação
TRANSFERIDO Há 1 dia

Vítima de grave acidente em Wenceslau Braz é transferida para Jacarezinho após complicações

Cleberson Vieira teve de ser transferido após apresentar falta de ar nesta quarta-feira (13)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

FAKE NEWS: Acidente com família morta e bebê no asfalto não aconteceu no Norte Pioneiro

Imagens fortes circulam em grupos de Whatsapp informando que a situação ocorreu entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos e vídeo foi desmentido pela Polícia Rodoviária

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados