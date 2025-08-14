Equipe de Wenceslau Braz vai disputar campeonato de kickboxing em Andirá

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Neste sábado (16), o município de Andirá, no Norte Pioneiro, recebe pela primeira vez o Fight Championship, um dos maiores eventos de lutas do Paraná. A competição reunirá atletas de MMA, boxe, muay thai e kickboxing, atraindo participantes de diferentes estados. Representando a cidade de Wenceslau Braz, a Equipe Oliveira Combat marcará presença no torneio, levando o nome do município para as disputas.

Com três atletas da cidade, a equipe brazense participará da competição sob as instruções do Sensei Jussé Oliveira, que contará com o apoio do professor Marcelo Vanzelli no corner. Os lutadores Juan Fabro Ferreira, Felipe Gabriel Carriel, conhecido como Felipão, e Robilton José Bueno farão suas estreias no kickboxing, após uma intensa preparação. Segundo o treinador, a expectativa é alta para que os atletas demonstrem técnica, determinação e representem Wenceslau Braz com orgulho no evento.

Os atletas, junto aos professores, já representaram Wenceslau Braz em outras competições, na modalidade do Karatê. Em todas as participações, todos saíram vitoriosos, conquistando diversas medalhas, mas no kickboxing esta será a primeira competição deles, e esse fator deixa a expectativa ainda mais alta.

“Eles treinam karatê há bastante tempo, e já conquistaram muitas medalhas em competições, mas nessa modalidade será a estreia dos três, então a expectativa é ainda maior, ainda mais que eles farão a estreia em um campeonato deste nível”, destacou o Sensei Jussé em entrevista com a Folha.

Segundo o Sensei, esta competição reunirá lutadores representantes de diversas cidades, incluindo representantes do estado de São Paulo. Serão cerca de 20 lutas na competição, e as disputas não serão fáceis, mas Jussé acredita no potencial da equipe.

“Eles estão focados e preparados para lutar e representar Wenceslau Braz. Assim como representam no karatê, agora vão representar no kickboxing. Independente de ganhar ou perder, a cidade estará sendo representada com muita garra e determinação destes atletas”, enfatizou Jussé.

Contudo, as lutas serão realizadas no Ginásio de Esportes José Elis Feliciano, mais conhecido como o Morcegão, reunindo atletas de 17 municípios, mostrando garra, dedicação e determinação para levarem o título de campeão para a casa. Com a estreia dos atletas na competição, a expectativa dos amigos, familiares e moradores é alta, para descobrir o talento dos jovens nesta modalidade esportiva.