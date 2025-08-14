Sengés, Arapoti e Jaguariaíva são contempladas com investimento milionário que promete impulsionar o turismo regional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Nesta quarta-feira (13), a cidade de Tibagi recebeu um evento marcante que promete revolucionar e impulsionar o setor turístico dos Campos Gerais do Paraná. A cidade foi palco do lançamento oficial do Território Turístico dos Campos Gerais, uma solenidade que reuniu autoridades, representantes municipais e lideranças do setor turístico, e contou com um anúncio importante feito pelo secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos. Mais de R$ 21 milhões serão destinados à infraestrutura turística de 11 municípios da região.

O recurso, proveniente de emendas parlamentares e de parcerias entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (SETU) e da Secretaria das Cidades (SECID), tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor e fortalecer a economia local. Entre as 11 cidades contempladas com a pasta, estão Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, que juntas receberam mais de R$ 5,4 milhões para investir em projetos e melhorias estratégicas.

Com esses valores, os municípios poderão avançar em ações como sinalização turística, revitalização de espaços públicos, modernização de atrativos e implantação de novas estruturas de apoio aos visitantes. A região dos Campos Gerais, reconhecida por seu potencial turístico diversificado, será diretamente beneficiada com uma estrutura mais robusta para receber turistas, ampliando seu alcance no cenário estadual e nacional.

Entre todas as cidades contempladas, Sengés se destaca por ter recebido um dos maiores valores destinados ao setor, valor maior das três cidades citadas. No total, a cidade recebeu R$ 5 milhões para investir em seus projetos turísticos. Cravada em meio à Escarpa Devoniana, a cidade abriga um dos mais ricos conjuntos de belezas naturais do Paraná, com cachoeiras imponentes, trilhas e paisagens preservadas. Entre seus atrativos mais visitados estão a Cachoeira do Erva Doce, a Cachoeira das Comadres e o Poço do Encanto.

Com o novo investimento, a prefeitura poderá concluir novas medidas para transformar e modernizar sua infraestrutura turística, ampliando a capacidade de receber visitantes e de explorar de forma sustentável seu patrimônio natural.

Já Arapoti foi contemplada com R$ 150 mil, recurso que será aplicado para reforçar seu potencial turístico. O município preserva importantes marcos históricos e culturais, como o Museu da Colonização Holandesa, que mantém viva a memória dos primeiros imigrantes da região. A cidade também oferece belezas naturais, com cachoeiras, rios e trilhas. Além disso, Arapoti busca se consolidar como a “Capital do Mel”, título justificado por estar entre os maiores produtores do produto no país, unindo turismo e produção agroindustrial como vetores de desenvolvimento.

Jaguariaíva, conhecida por sua atmosfera tranquila e paisagens naturais encantadoras, recebeu R$ 250 mil para expandir suas ações e melhorar sua infraestrutura turística. Entre seus destaques estão o Parque Estadual Vale do Codó, área de preservação que atrai visitantes em busca de contato com a natureza, e o Museu Histórico Conde Francisco Matarazzo, que guarda importantes registros da história local.

As três cidades, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, integram a Rota do Rosário, itinerário turístico-religioso que combina espiritualidade e paisagens impressionantes. Essa diversidade de atrativos, que vai do turismo de natureza ao religioso, reforça a identidade regional e amplia as oportunidades de atrair visitantes de diferentes perfis, algo que será ainda mais reforçado com os novos investimentos.

Para o presidente da Associação Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (ADETUR), Guilherme Forbeck, os investimentos representam um marco para a região. “Esses recursos chegam em um momento fundamental. Eles representam um reconhecimento da relevância dos Campos Gerais para o turismo paranaense. Com mais infraestrutura, sinalização e revitalização de espaços, conseguimos melhorar a experiência dos visitantes e impulsionar a economia local por meio do turismo. É uma conquista coletiva dos municípios, com apoio decisivo dos parlamentares e do Governo do Estado”, destacou.

O lançamento do Território Turístico simboliza uma nova fase para os Campos Gerais, marcada pelo planejamento integrado, pelo desenvolvimento de produtos turísticos inovadores e pela valorização dos patrimônios naturais e culturais. Com recursos significativos e uma estratégia conjunta entre municípios, Estado e iniciativa privada, a expectativa é de que a região consolide seu lugar como destino turístico estruturado, competitivo e sustentável.