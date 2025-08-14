8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
GIRO PARANÁ

Coluna ADI-PR desta quinta-feira (14)

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
14/08/2025 às 09h39
O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participa nesta sexta-feira (15), em Cascavel, de reunião da Amop e do Programa Oeste em Desenvolvimento. Foto: Reprodução

Guto no Oeste

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participa nesta sexta-feira (15), em Cascavel, de reunião da Amop e do Programa Oeste em Desenvolvimento. O encontro, na sede da Amop, reunirá prefeitos, lideranças e representantes do setor produtivo para alinhar ações estratégicas. A pauta inclui integração público-privada e fortalecimento regional. Serão apresentados avanços e metas das oito câmaras técnicas do POD até 2028.

Exportações

O Paraná está entre os três estados que devem inaugurar as exportações de carne bovina brasileira ao Japão, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A escolha se deve ao status de área livre de febre aftosa sem vacinação, obtido antes do restante do país. Auditorias já foram realizadas por autoridades japonesas e o relatório de aprovação deve ser divulgado em breve. A abertura para o restante do Brasil será solicitada após a habilitação do Sul.

Plano de contingência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma medida provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, de Donald Trump. Segundo Lula, o valor “é só o começo” do plano de contingência, que poderá ser ampliado conforme a necessidade.

Plano de contingência II

Além do crédito, o plano inclui compras governamentais, abertura de novos mercados e estímulo ao conteúdo nacional. Lula defendeu que empresários brasileiros “briguem por mercados” e explorem mecanismos legais nos EUA para contestar a sobretaxa. O objetivo é garantir a sobrevivência e competitividade das empresas nacionais.

Prêmio MEC

O Colégio Estadual Polivalente de Goioerê foi eleito uma das cinco melhores escolas públicas de Ensino Médio do Brasil e a única da região Sul a vencer o Prêmio MEC da Educação Brasileira. O Paraná somou sete reconhecimentos, incluindo estudantes e municípios, reforçando sua liderança no Ideb. Entre os destaques estão duas alunas premiadas pela excelência na redação do Enem 2024.

Combate a adultização

A deputada estadual Maria Victoria (PP) manifestou apoio a três projetos de lei que visam combater a adultização infantil no Paraná. Os projetos de lei 597/2025, 599/2025 e 594/2025, que visam combater a adultização infantil no estado, serão debatidas na Assembleia Legislativa. Maria Victoria defendeu a atualização da legislação para proteger a infância diante dos impactos das redes sociais.

PNI

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, recebeu 219.216 visitantes em julho, aumento de 7,43% em relação a 2024. No dia 11, atingiu em tempo recorde a marca de 1 milhão de visitantes no ano. Brasileiros lideram o fluxo, seguidos por argentinos e paraguaios. No acumulado de 2025, já são mais de 1,16 milhão de turistas de 186 nacionalidades.

Controle social

O TCE-PR lançou o Painel de Diárias Municipais, que reúne dados desde 2013 sobre gastos com viagens de agentes públicos municipais. A ferramenta, disponível no site do Tribunal, permite consultar valores, destinos e finalidades, com filtros e gráficos interativos. Desenvolvido em Power BI, integra o Portal Informação para Todos. O objetivo é ampliar a transparência e fortalecer o controle social.

Cidades do Paraná

Será realizada nos dias 28 e 29 de agosto, em Curitiba, a 7ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná, reunindo gestores públicos, sociedade civil e entidades para debater o desenvolvimento urbano. O evento, promovido pelo Concidades-PR, presidido por Guto Silva, é etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, em outubro. A programação inclui palestras, grupos temáticos e eleição de delegados.

ITR 2025

Produtores rurais têm até 30 de setembro para entregar a Declaração do ITR 2025, feita exclusivamente pela internet no Programa ITR 2025. Atrasos geram multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. O cálculo é baseado no Valor da Terra Nua (VTN) e pode ser pago em até quatro parcelas. Imóveis inscritos no CAR devem informar o número do recibo na declaração.

Presidente do STF

O ministro Edson Fachin foi eleito nesta quarta-feira (13) presidente do STF para o biênio 2025-2027, tendo Alexandre de Moraes como vice. A escolha segue a tradição de rotatividade por antiguidade na Corte. Além de comandar o Supremo, Fachin assumirá o CNJ, representando a instância máxima do Judiciário. Indicado por Dilma Rousseff em 2015, o gaúcho é professor e doutor em Direito Civil.

