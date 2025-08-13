Polícia prende homem que tentou matar a esposa e a enteada

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um homem de 57 anos foi preso na noite desta terça-feira (12) acusado de tentar matar a esposa e a enteada. O crime aconteceu na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e o suspeito foi preso na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu após o suspeito ter uma discussão com a esposa, momento em que acabou partindo para cima da mulher com uma faca. Durante a agressão, o indivíduo também feriu a filha da mulher, sua enteada.

Logo após cometer o crime, o homem fugiu em um automóvel Ford Fiesta e as equipes policiais deram início as diligências em busca do suspeito. A situação foi comunicada a equipes da região e, no início da noite, o veículo foi flagrado estacionado próximo a rodoviária de Ourinhos. Com isso, os policiais paulistas conseguiram realizar a abordagem do suspeito que foi preso. A suspeita é de que ele iria pegar um ônibus para fugir da cidade.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e o automóvel apreendido sendo entregues na delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas.