Mulher com problemas de memória desaparece em Jacarezinho; família pede ajuda para encontrá-la

Angélica Pereira, de 52 anos, está desaparecida desde domingo (10)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM JNN
13/08/2025 às 11h15
Angélica Pereira. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A família de Angélica Pereira, moradora da cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, está à procura de informações sobre o seu paradeiro. De acordo com informações, a mulher está desaparecida desde o início desta semana, e apresenta problemas de memória e na fala, o que pode ter dificultado seu retorno para a casa e pedido de ajuda.

Angélica tem 52 anos de idade, mora no bairro Pompéia 2, e está desaparecida deste a noite do domingo (10). Segundo a família, a última vez em que foi vista, Angélica estava vestida com uma blusa de frio vermelha, calça preta e tênis branco.

Com o desaparecimento, a família registrou boletim de ocorrência, e ações de busca estão sendo desenvolvidas para encontrar Angélica o mais rápido possível. Qualquer informação sobre seu paradeiro, ou informações que sejam valiosas para as buscas podem ser comunicadas através do telefone (43) 99610-6485.

