GIRO PARANÁ

Fala Curitiba

Curitiba entra na reta final da votação do Fala Curitiba 2025, que segue até sexta-feira (15) pela internet ou nas unidades itinerantes do Fala Móvel. Moradores podem escolher até cinco obras ou serviços prioritários por regional. As 100 propostas mais votadas serão incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2026. O programa é reconhecido pela ONU como referência em governança democrática.

Gestão aprovada

Pesquisa da Paraná Pesquisas mostra que 81,1% dos eleitores de Curitiba aprovam a gestão do governador Ratinho Junior (PSD). A avaliação “boa” foi citada por 42,2% e “ótima” por 24,9%. Já 8,8% consideram o governo “ruim” ou “péssimo”. O levantamento ouviu 806 pessoas entre 7 e 11 de agosto, com margem de erro de 3,5 pontos.

Candidato próprio

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido terá candidato próprio à Presidência em 2026, salvo se Tarcísio de Freitas entrar na disputa. Entre os nomes cotados, estão os governadores Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), ambos do PSD. Kassab ressaltou que há respeito e isenção na escolha, reconhecendo as boas gestões dos dois. Caso Tarcísio não concorra, a legenda deverá manter candidatura própria no campo da centro-direita.

Bonde Urbano

O Paraná receberá nos próximos meses o primeiro projeto-piloto do Digital Rail Transit (DRT) no Brasil, batizado de Bonde Urbano Digital (BUD). Totalmente elétrico e sem trilhos físicos, o veículo chinês ligará os terminais de Pinhais e São Roque (Piraquara) em operação sem paradas intermediárias. Com 20,5 metros de comprimento e capacidade para 280 passageiros, pode atingir 70 km/h. O teste, em comodato, custará R$ 6,07 milhões.

Energia limpa

Produtos apreendidos pela Receita Federal na região de fronteira, como coco ralado, cacau, leite em pó, vinho e azeite, estão sendo transformados em energia limpa em Foz do Iguaçu (PR). A iniciativa, parceria entre Itaipu, Receita Federal, CIBiogás, Polícia Federal e Ministério da Agricultura, funciona desde 2017. Já processou mais de 600 toneladas de resíduos, gerando 41 mil m³ de biometano.

Voos diretos

O Paraná terá voos diretos para Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro, operados pela Gol e Latam. As novas rotas ligam Fortaleza e Brasília a Foz do Iguaçu e o Rio a Curitiba. O objetivo é fortalecer o turismo e a conectividade, somando-se ao crescimento de 18,2% no fluxo de passageiros em 2025. Até o fim do ano, Foz terá ligações diretas com seis capitais brasileiras.

Bom Negócio

A Assembleia Legislativa do Paraná e o Sebrae/PR lançaram nesta segunda-feira (11) o projeto “Arte é um Bom Negócio”, idealizado pelo deputado Nelson Justus (União). A iniciativa oferece oficinas e capacitações gratuitas em setembro para fortalecer o empreendedorismo criativo e valorizar artistas que impulsionam a cultura e a economia paranaense. As atividades serão realizadas no Legislativo estadual, abertas ao público. O projeto também prevê a criação da Semana da Arte do Paraná.

Aplicativos

Representantes do turismo, hotelaria e hospedagem se reuniram na sede da Fecomércio PR para debater a regulamentação de aplicativos de hospitalidade como Airbnb e Booking. O encontro contou com lideranças estaduais e nacionais do setor, além do vice-governador Darci Piana. Foram apresentados projetos de lei em tramitação no Brasil e exemplos de regulamentações no exterior. Algumas cidades brasileiras, como Caldas Novas (GO), já possuem leis específicas para aluguel por temporada.

Licenciamento Anual

O calendário de pagamento do Certificado de Licenciamento Anual no Paraná começa em 15 de agosto para placas com final 1, no valor de R$ 94,61. O documento comprova que o veículo está regularizado e apto a circular, conforme exigências de segurança e meio ambiente. A guia pode ser emitida pelo site do Detran-PR, aplicativo ou unidades de atendimento, com pagamento via pix e emissão em até 15 minutos. Circular sem licenciamento é infração gravíssima, sujeita a multa, pontos e remoção do veículo.

Ambientes de inovação

O Paraná tem dois ambientes de inovação entre os 15 finalistas do Prêmio de Empreendedorismo Inovador 2025 da Anprotec: o Parque Científico e Tecnológico de Biociências (Biopark), em Toledo, na categoria Hub de Inovação, e o Centro Incubador Tecnológico (CIT), da Fundetec, em Cascavel, como Incubadora de Empresas. Ambos são credenciados pelo Separtec, ligado à Seti, e reforçam o protagonismo do Estado no cenário nacional de tecnologia. A premiação será entregue em outubro, durante conferência da Anprotec em Foz do Iguaçu.

Saldo de empresas

O Paraná registrou crescimento de 15,17% no saldo de empresas entre janeiro e julho de 2025, somando 92.528 novos negócios. O número de aberturas subiu 19,46%, com 220.598 empreendimentos, 74% deles MEIs. Em julho, o Estado bateu recorde de agilidade, levando 7h52 para abrir uma empresa, contra 1 dia e 6 horas da média nacional. A desburocratização e o Selo de Baixo Risco impulsionam o resultado.