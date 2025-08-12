FAKE NEWS: Acidente com família morta e bebê no asfalto não aconteceu no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Um vídeo que mostra imagens fortes de um grave acidente onde uma família morreu está circulando nas redes sociais nesta terça-feira (12) informando que a situação aconteceu em uma rodovia do Norte Pioneiro entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé. Conforme apurou a reportagem da Folha, trata-se de uma Fake News.

As imagens ganharam repercussão devido a se tratar de um vídeo com cenas fortes. Nas imagens, um homem filma um grave acidente onde um automóvel ficou completamente destruído e quatro pessoas, entre elas uma criança, estão mortas dentro do veículo que chegou a ter o teto arrancado. Além disso, também há um bebê morto caído sobre o asfalto.

Junto com o vídeo circulou a informação de que o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira na rodovia PR422 no trecho que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé, próximo ao trevo de acesso ao município de São José da Boa Vista. Em contato com a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a reportagem foi informada que o acidente não foi registrado na região. A Folha também conversou com socorristas que relataram que este vídeo já circula há algum tempo nas redes sociais sendo atribuído a diferentes cidades.

A reportagem também buscou informações sobre o acidente que aparece no vídeo, mas sem sucesso. A Folha não irá compartilhar o vídeo devido as cenas fortes.