Polícia procura condenado por estupro de vulnerável no Norte Pioneiro

Equipes policiais deflagraram operação para prender o suspeito que mora em Jacarezinho, mas não foi encontrado e é considerado foragido

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 16h04
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Equipes da Polícia Civil de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, estão a procura de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Paulo Roberto do Nascimento foi alvo de uma operação na última quinta-feira (07), mas não foi localizado em sua residência e é considerado foragido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o homem foi condenado pela Justiça pela prática de estupro de vulnerável, sendo que não foram divulgados maiores detalhes do crime devido a ser um caso em segredo de Justiça. Na semana passada, os policiais chegaram a realizar uma operação para realizar sua prisão, mas o indivíduo não foi encontrado em sua residência.

Apesar disso, a equipe realizou uma busca minuciosa na residência sendo encontrados vários objetos pessoas do homem, indicando que o condenado reside no local e pode estar escondido em Jacarezinho ou municípios da região.

A equipe da Polícia Civil divulgou a foto de Roberto e conta com a colaboração da comunidade para encontrar o homem. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima através dos telefones 190, 197, 181 ou contato da Polícia Civil através do número (43) 3511-0600.

