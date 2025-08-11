Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas no meio da rua

Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma confusão generalizada terminou em uma briga com três pessoas esfaqueadas na madrugada do domingo (10) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Um suspeito fugiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde três pessoas haviam dado entrada no hospital vítimas de ferimento causado por facadas. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os policiais foram informados que um dos feridos apresentava lesão abdominal, outro tinha vários cortes pelo corpo, incluindo uma lesão grave nas costas com exposição de órgãos internos, e o terceiro um ferimento na região dorsal. Ainda segundo os médicos, o quadro clinico de duas vítimas era estável, enquanto o mais grave seria transferido para outro hospital.

Em contato com testemunhas, os policiais foram informados que houve uma briga generalizada na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, no Centro, e o suspeito de desferir as facadas fugiu do local. Foram realizadas diligências em busca do indivíduo, mas ele não foi localizado.

O caso foi repassado para equipe da Polícia Civil que instaurou um inquérito para apurar o crime.