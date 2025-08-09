4°C 15°C
Padre Leandro Malaquias recebe alta e continuará em recuperação em Jacarezinho

Boletim médico informou que o padre teve melhora clínica, mas precisará continuar em observação e recuperação domiciliar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/08/2025 às 14h00
Padre Leandro Malaquias. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA 

JACAREZINHO - Na tarde desta sexta-feira (08), o padre Leandro dos Santos Malaquias recebeu alta do Hospital Santa Casa de Londrina, onde estava internado desde o grave acidente que sofreu no dia 20 de julho.

De acordo com o boletim médico divulgado por volta das 19h30, pela Santa Casa, ele apresentou evolução clínica satisfatória, com boa recuperação tanto no quadro ortopédico quanto quanto na área torácica, não havendo mais necessidade de internação hospitalar.

Embora tenha recebido alta, o padre seguirá em processo de reabilitação em regime domiciliar, no Seminário Diocesano de Jacarezinho, onde permanecerá sob cuidados e observação médica.

A notícia da alta foi recebida com alívio e gratidão por familiares, amigos e fiéis, que acompanharam de perto sua luta pela recuperação.

