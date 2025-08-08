Polícia procura homem acusado de estuprar menor em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta sexta-feira (8), a foto de um homem de 68 anos condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa de testemunhas. Os delitos foram cometidos em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

Segundo o delegado da PCPR, Tristão Borborema, o caso ocorreu em 24 de abril de 2014, na cidade. Desde então, o condenado estava em liberdade e, agora, é procurado para cumprimento da pena. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado como Paulo Roberto do Nascimento.

A corporação realiza diligências para localizar o homem e reforça o pedido de apoio à população. Informações que possam levar à captura podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente à equipe de investigação pelo número (43) 3511-0699.