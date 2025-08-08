Acidente deixa idoso ferido na PR092 em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem de 74 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (07) na rodovia PR092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O carro que ele dirigia colidiu contra uma defensa metálica.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel Fiat Palio. Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 260 próximo a entrada do bairro São Miguel, o motorista perdeu o controle da direção a atingiu uma defensa metálica as margens da rodovia.

Devido a colisão, o idoso teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. A equipe da EPR esteve no local orientando o transito e realizando a remoção do veículo da rodovia.