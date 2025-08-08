Professor agride aluno com chutes e empurrões dentro da sala de aula

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um professor de 59 anos agrediu um aluno de 14 anos com chutes e empurrões dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Professor José Gomes do Amaral, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

As imagens mostram que os dois estavam sentados lado a lado quando iniciaram uma discussão. Ambos levantaram, o professor empurrou o aluno, o adolescente revidou e o professor tentou chutar o adolescente. Outra professora que estava na sala se colocou no meio dos dois para tentar separá-los, mas a confusão e as agressões continuaram. Veja o vídeo.

O boletim de ocorrência aponta que a professora que interveio na briga, que tem 26 anos, acabou sendo atingida por golpes. Além disso, dois adolescentes envolvidos ficaram feridos – o que discutiu com o professor teve lesões no rosto e outro, que também tentou separar a briga, saiu com hematomas no braço, segundo o B.O.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (6), por volta das 10h25, na sala de informática da escola do Bairro Santa Terezinha. Como a ocorrência envolve menores de 18 anos de idade, o g1 optou por não identificar dos envolvidos.

A Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM-PM) foi acionada e, após a confusão, os dois professores, os dois alunos feridos e os responsáveis foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil.

O professor assinou um termo circunstanciado de lesão corporal. A Polícia Civil explica que, como o crime é considerado de menor potencial ofensivo, não gera prisão em flagrante.

Ao g1, o professor alegou que foi vítima de injúria, lesão corporal e ameaça por parte de dois alunos, e "só se defendeu". À polícia, ele afirmou que foi provocado pelo aluno, mas não deu detalhes sobre o motivo.

"O aluno nega; ele diz que o professor teria batido a mão na mesa antes, num gesto fúria, ao qual ele teria respondido: 'Não tenho medo do senhor'. O outro aluno envolvido conta uma versão igual ao do primeiro, e a professora alega não ter ouvido nada, porque estava longe", relata a equipe de investigação.

Em nota, o núcleo regional da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) disse que "recebeu com indignação a informação sobre o conflito" , que "repudia veementemente qualquer forma de violência no ambiente escolar" e também afirmou que "as medidas cabíveis já estão sendo adotadas".

O profissional é concursado e, por isso, a Seed afirma que solicitou ao Ministério Público de Ponta Grossa o afastamento do servidor. Ele ainda responderá a um processo interno da secretaria e, segundo a Seed, o caso foi relatado ao Conselho Tutelar.

Os dois alunos adolescentes e a professora que tentou separar a briga foram registrados como vítimas no boletim da ocorrência.

Devido à assinatura do termo circunstanciado, os envolvidos saíram da delegacia com o compromisso de comparecer a uma audiência no Juizado Criminal. Caso as partes não concordem com um acordo de conciliação nesta audiência, o caso volta para a delegacia para a continuidade das investigações e um inquérito pode ser instaurado.

Em caso de abertura de inquérito, o delegado responsável deverá decidir se indicia, ou não, o professor por algum crime. Em caso positivo, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que então avalia se oferece, ou não, denúncia criminal.

"Ocorreu que depois de várias tentativas para conter a indisciplina e falta de trato e respeito entre aqueles alunos, tanto à minha esquerda quanto à direita, solicitei ao aluno que saísse do laboratório. O mesmo me retornou com ofensas e xingamentos. Deixo claro que como professor e funcionário público, não abro mão das minhas prerrogativas que me são imputadas. Manter o respeito, a educação e um bom clima para o aprendizado de todos. No entanto, não ocorreu o respeito à minha pessoa e aos demais alunos presentes”. “Solicitei ao aluno que se retirasse da sala para conduzi-lo a outro setor. Coisas normais do colégio. Ao tentar conduzir o aluno recebi intimidações, um soco e tive que afastá-lo com a perna. A professora interviu e levou esse aluno para o canto do laboratório. Esperei que saísse, mas como o mesmo aluno me proferiu várias ameaças de morte e continuava a chutar e empurrar essa professora, não tive outra alternativa a não ser conter o mesmo, conduzi-lo para fora e foi o que fiz”. “É minha obrigação zelar pela segurança de todos e também dos aparelhos da sala de informática, pois o mesmo ameaçava quebrar tudo. Compreendo perfeitamente a atitude dos pais de preservar e proteger seu filho. No entanto, acredito que é obrigação de qualquer aluno ter respeito com colegas e professores em qualquer ambiente. Mas essa formação não provém e nunca será dada por professores ou professoras, mas pelos pais ou responsáveis".

