GIRO PARANÁ

Força do cooperativismo

“O Paraná vive o melhor momento da sua história. Somos exemplo de desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e inovação no campo”, destacou o presidente da Alep, Alexandre Curi. Das 10 maiores cooperativas do agro em 2024, 5 são paranaenses: Coamo, C.Vale, Lar, Cocamar e Integrada. O ranking da Forbes Agro 100 comprova a força do cooperativismo no Estado.

Equilíbrio fiscal

O governador Ratinho Júnior destacou nas redes sociais o equilíbrio fiscal do Paraná. “O Brasil precisa gastar menos do que arrecada, como fazemos em casa ou numa empresa. Caso contrário, o país quebra”, afirmou. Segundo Ratinho, o Paraná é hoje o estado com a melhor situação fiscal do Brasil, graças ao enxugamento da máquina pública, modernização legal e gestão eficiente que garantem altos investimentos.

Show Rural

A 38ª edição do Show Rural Coopavel já tem data marcada: será de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel. O evento contará com novas estruturas, como a ampliação do Espaço Impulso, do escritório administrativo e do barracão da agricultura familiar. As obras têm apoio da Itaipu e do IDR-Paraná. A expectativa é dobrar o número de expositores e ampliar ainda mais os resultados do agronegócio.

Mapa do Turismo

O Paraná alcançou um marco histórico: 203 municípios agora integram o Mapa do Turismo Brasileiro, com apoio do Governo do Estado e da Secretaria do Turismo. As novas adesões — Arapuã, Reserva, Pinhais e Piên — reforçam o compromisso com o desenvolvimento do setor. “É o resultado de um trabalho técnico sério em cada cidade”, afirmou Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. A lista completa está disponível em: www.mapa.turismo.gov.br.

PR e SC

O Paraná vai investir R$ 365 milhões em obras viárias em Santa Catarina para quitar dívida por royalties da Petrobras. O acordo entre os estados encerra a disputa judicial iniciada em 1991 e será homologado pelo STF. As obras beneficiarão diretamente Garuva, Itapoá e Guaratuba. A duplicação da SC-417 é uma das principais intervenções.

Porto seco

O Paraná vai sediar o maior porto seco da América Latina, com investimento de R$ 500 milhões da empresa Multilog. Localizado em Foz do Iguaçu, o terminal deve gerar 250 empregos diretos e movimentar até 2 mil caminhões por dia. A previsão é de início das operações em dezembro de 2026. O projeto também deve aliviar o tráfego urbano e impulsionar o comércio na tríplice fronteira.

Empresas no Paraná

O Paraná bateu recorde em julho no tempo de abertura de empresas: média de 7h52, quase um dia a menos que a média nacional. Foram mais de 7 mil processos analisados no mês. O estado também subiu no ranking de viabilidade e registro, consolidando-se como referência em agilidade.

Tráfego Marítimo

Portos do Paraná flexibiliza regras de desatracação para cargas de granel vegetal e registra recorde mensal de cargas movimentadas. A mudança, válida desde 1º de agosto, visa ampliar a produtividade e atrair mais embarcações. Dragagem recente aumentou o calado dos berços, permitindo navios mais carregados. A operação em julho também bateu recorde nos Corredores Leste e Oeste.

Recorde histórico

Com a nova norma de Tráfego Marítimo, os portos do Paraná batem recorde histórico de movimentação mensal, com mais de 7,3 milhões de toneladas em julho. O desempenho foi impulsionado pelas exportações de soja, farelo e milho. No acumulado do ano, o volume já ultrapassa 41,5 milhões de toneladas. O estado segue líder na exportação de carnes e fertilizantes.

Pré-Vestibular gratuito

A UEM está com inscrições abertas até 10 de agosto para o Cursinho Pré-Vestibular gratuito, com 120 vagas presenciais. O projeto prioriza a inclusão social com sistema de cotas e aulas personalizadas. As inscrições são pelo site oficial da universidade. Mais informações: (44) 3011-4210 ou [email protected].

Federações partidárias

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou a lei que criou as federações partidárias, previstas na Lei 14.208/2021. Por maioria, a Corte decidiu que o registro dessas federações deve ocorrer até seis meses antes das eleições, mesmo prazo dos partidos. As federações devem permanecer unidas por no mínimo quatro anos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (6), durante o julgamento da ADI 7021, movida pelo PTB.