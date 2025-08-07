Moradora da região é contemplada pelo Nota Paraná e recebe prêmio de R$ 100 mil

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Uma moradora de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, foi a ganhadora do segundo maior prêmio do sorteio do programa Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (7). A consumidora, que participou da edição com 16 bilhetes gerados a partir de 19 notas fiscais emitidas em abril, foi contemplada com R$ 100 mil. O nome da ganhadora e o bairro onde ela reside não foram divulgados.

O prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, saiu para um morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Com 50 anos de idade, o sortudo participou com 11 notas fiscais cadastradas.

Já o terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, foi destinado a uma consumidora de Curitiba.

De acordo com a coordenação do Nota Paraná, cerca de 3,27 milhões de consumidores participaram do sorteio deste mês. Foram distribuídos 23 mil prêmios em dinheiro, variando entre R$ 50 e R$ 1 mil, além dos três prêmios principais. Ao todo, o programa destinou R$ 2,8 milhões em prêmios apenas para pessoas físicas nesta edição.