GIRO PARANÁ

Usina de etanol

O Grupo Potencial vai investir R$ 2 bilhões na construção de uma usina de etanol de milho em Lapa (PR), com obras previstas para 2026 e conclusão até o fim de 2027, utilizando recursos próprios. A empresa também constrói uma esmagadora de soja, que deve operar em 2026 e abastecer sua fábrica de biodiesel em expansão.

Geração de emprego

Durante a implantação da usina, cerca de 1.500 trabalhadores serão mobilizados. Quando a planta estiver em operação, serão criados mais de 300 postos diretos de trabalho e centenas de oportunidades indiretas. Atualmente, o complexo do Grupo Potencial na Lapa já é o segundo maior produtor de glicerina refinada do mundo, com 80 mil toneladas por ano, produzidas na maior planta das Américas.

Eleição suplementar

O município de São João, no sudoeste do Paraná, terá eleição suplementar para prefeito e vice no dia 5 de outubro, das 8h às 17h, conforme a Resolução TRE-PR nº 954/2025. A nova votação decorre da cassação dos diplomas de Clóvis Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter. Poderão votar eleitores com domicílio eleitoral regular até 7 de maio. As convenções partidárias ocorrem de 18 a 22 de agosto.

Eleição suplementar II

São Tomé também realizará eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito em 5 de outubro, das 8h às 17h, conforme a Resolução TRE-PR nº 953/2025. O novo pleito foi convocado após o indeferimento do registro de candidatura de Eliel Hernandes Roque, decisão mantida pelo TSE. As regras seguem o calendário anexo à resolução, com exigências de domicílio e filiação partidária até julho.

Indicações ANA

A Comissão de Meio Ambiente do Senado analisou os relatórios das indicações para a diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Entre os nomes indicados está Cristiane Collet Battiston, engenheira civil formada pela Unioeste, com doutorado na UFRGS e atuação no PAC da Casa Civil. Também foram indicados Larissa Oliveira Rêgo, advogada e mestranda na FGV, e Leonardo Góes Silva, ex-presidente da Embasa. As sabatinas ocorrem na próxima semana.

Sobre o STF

A OAB Paraná promove nos dias 6 e 7 de agosto o seminário “STF: Defesa da Democracia e o Necessário Respeito ao Devido Processo Legal”, na sede da entidade, em Curitiba. Advogados, juristas e estudantes de Direito podem participar. As inscrições estão abertas no site www.oabpr.org.br. O evento reunirá especialistas para debater os limites da atuação penal do STF e o respeito às garantias constitucionais.

Consulta pública

A comunidade de Nova Brasília, na Ilha do Mel, participou de consulta pública sobre projetos de requalificação da Marina de Pontal do Sul. A UNILIVRE apresentou propostas para trilhas, trapiches, receptivos e áreas de convivência. Segundo Renato Adur, o diálogo foi marcado por escuta qualificada. As comissões locais acompanharão todas as etapas dos projetos.

Recursos

Tijucas do Sul inaugurou o primeiro Mercado Municipal de Orgânicos da RMC, com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seap). Segundo o secretário Luizão Goulart, foram investidos R$ 580 mil no espaço, beneficiando mais de 600 produtores. Ao todo, o município recebeu mais de R$ 1 milhão em recursos. Também houve repasses para saúde e educação, com novas UBSs e ônibus escolar.

Plano Safra

O Sistema FAEP apoia a proposta de antecipar o lançamento do Plano Safra para o início do ano fiscal, buscando maior previsibilidade e alinhamento orçamentário. Atualmente, o plano cruza dois anos, dificultando o planejamento dos produtores. A mudança é debatida no Congresso, com apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. A FAEP defende que os recursos sejam previstos na LDO e integrados ao Plano Plurianual.

Produtos tarifados

Entrou em vigor a tarifa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros, afetando setores como café, carne, madeira e aquicultura. A medida eleva o custo das exportações e compromete a competitividade de pequenos e médios produtores. Produtos já embarcados antes da nova regra foram poupados da sobretaxa.

Impacto e exclusões

Apesar do tarifaço, 44,6% da pauta exportadora brasileira aos EUA foi excluída da nova alíquota, incluindo celulose e aviões. O Paraná, forte exportador de proteína animal e madeira, pode sentir efeitos diretos nos segmentos atingidos, especialmente na pecuária e produção florestal.