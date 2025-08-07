8°C 22°C
ALEP SELO DIAMANTE

Mulher perde o braço após ser atacada violentamente por cães

Vítima foi arrastada pelo terreno durante o ataque, perdendo muito sangue e tendo sua pele dilacerada

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
07/08/2025 às 09h04
Vítima do ataque ensanguentada (Imagem borrada). Foto: Reprodução/Página Um

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

CASTRO - Uma mulher de 50 anos foi violentamente atacada por cães na cidade de Castro, região dos Campos Gerais. O caso aconteceu no dia 19 de julho, mas nesta quarta-feira (06), a mulher teve seu braço direito amputado devido à gravidade dos ferimentos, segundo informações de pessoas próximas à vítima. A cirurgia foi realizada no Hospital Universitário dos Campos Gerais (HU-UEPG), em Ponta Grossa.

O ataque aconteceu por volta das 10 horas do dia 19, na rua Ricardo Nardi Cardoso, no bairro Alvorada, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. A vítima, de aproximadamente 50 anos e moradora de Piraí do Sul, estava visitando o companheiro quando foi surpreendida pelos cães dentro da área da propriedade.

De acordo com testemunhas, o ataque foi violento: os animais teriam arrastado a mulher pelo terreno, provocando ferimentos profundos, intensa perda de sangue e dilaceração da pele. Vizinhos e familiares arrombaram o portão para conter os animais e prestar socorro. Ao presenciar a cena, o companheiro da vítima chegou a desmaiar, também sendo atendido no local.

Inicialmente, a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Castro, mas devido à gravidade do quadro, foi transferida ao HU-UEPG, onde passou por tratamento especializado.

A Polícia Civil ainda não confirmou se o caso será investigado formalmente. Pessoas próximas afirmam que a vítima não era dona dos cães e que o terreno onde o ataque ocorreu possui ao menos duas residências.

A situação causou forte comoção nas comunidades de Castro e Piraí do Sul, especialmente pela gravidade das lesões e pela repercussão nas redes sociais, visto que as imagens da situação foram amplamente compartilhadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
