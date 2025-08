Você sabia que se o Paraná fosse um país teria a economia maior que a da China e a dos Estados Unidos?

Você sabia que, se o estado do Paraná fosse um país, ele estaria à frente de países como a China e os Estados Unidos em crescimento econômico? Pois é! Parece algo surpreendente – e aparentemente impossível de acontecer – mas os números não mentem. Entre 2014 e 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná teve um crescimento nominal de 104,8%, saltando de R$ 348 bilhões para R$ 731 bilhões.

Esse desempenho – que parece algo absurdo para um estado – coloca o Paraná acima de grandes potências globais, como a Índia, China e os Estados Unidos no mesmo período, pelo menos em termos de crescimento percentual.

O que explica esse salto?

A economia paranaense vem apresentando avanços expressivos principalmente nos últimos anos. Enquanto, anteriormente, o crescimento médio era de R$ 20 bilhões por ano, mais recentemente o estado passou a registrar aumentos na casa dos R$ 50 bilhões anuais.

Esse resultado é fruto de uma combinação de fatores, que envolvem gestão pública eficiente e moderna, investimentos estratégicos em infraestrutura, inovação e logística, um setor produtivo forte – que no Paraná é sustentado pelo agronegócio, indústria e tecnologia – e um ambiente favorável ao empreendedorismo e investimentos privados.

Mas como o Paraná se compara com os grandes?

É claro que estamos falando de crescimento percentual e não de volume total do PIB. A China, por exemplo, ainda tem um PIB trilionário. Mas o dado chama a atenção: o ritmo de expansão paranaense foi mais acelerado do que o das maiores economias do planeta na última década.

Com base nos mesmos dados do Paraná, um gráfico mostra que a Índia, por exemplo, teve crescimento econômico de 77% no mesmo período, enquanto a China cresceu 74%. Na sequência, a lista aparece da seguinte forma:

Paraná 104,8%

Índia 77%

China 74%

Turquia 59%

Indonésia 51%

Coréia do Sul 29%

EUA 28%

Espanha 23%

França 12%

Brasil 8%

Japão 6%

No entanto, com base nestes dados, se o Paraná fosse um país independente, com base apenas o crescimento percentual do PIB entre 2014 e 2024, ele poderia ocupar o topo do ranking das economias que mais avançaram no período - nada mal para um estado que, além de crescer, ainda mantém índices de qualidade de vida, industrialização e exportação entre os melhores do Brasil!