Agosto e setembro são meses de alerta para maior incidência de acidentes com escorpião

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Com a aproximação da primavera e a mudança nas condições climáticas, os meses de agosto e setembro representam um período crítico para o aumento de acidentes com escorpiões. Nesse intervalo, os animais entram em fase reprodutiva, tornando-se mais ativos e frequentemente invadindo áreas urbanas em busca de abrigo e alimento. O alerta ganha ainda mais relevância após a recente morte de uma criança de apenas três anos, ocorrida no Norte Pioneiro. Diante da gravidade da situação, a reportagem da Folha conversou com o Aspirante a Oficial BM Juliano Dalcol Pereira, que compartilhou orientações valiosas para prevenir acidentes e proteger a população nesta época do ano.

Segundo Juliano, além do ciclo reprodutivo destes animais, outro fator que impulsiona o crescimento de acidentes é o clima. “Com as condições climáticas mais secas e quentes, os escorpiões buscam abrigos em locais mais úmidos, frequentemente nas proximidades das residências ou até mesmo dentro delas, como em ralos, entulhos ou frestas de construções”, explicou.

Com a proximidade dos escorpiões das casas e o hábito de se esconderem em locais pouco visíveis, o risco de acidentes se torna uma preocupação constante, como no trágico caso do pequeno Bernardo Gomes de Oliveira, de apenas três anos, que perdeu a vida após ser picado por um escorpião escondido dentro de um dos seus tênis, deixado no quintal para secar depois de lavado.

No entanto, é possível prevenir tragédias como essa com medidas simples, como manter os quintais sempre limpos, evitar o acúmulo de entulhos, vedar frestas e adotar outras práticas que dificultem o acesso e abrigo dos escorpiões nas residências.

“Além de os escorpiões preferirem locais mais úmidos, eles se alimentam de baratas e outros invertebrados, então a limpeza pode evitar a presença deles. Além disso, é importante que ao manusear objetos propícios para existência de escorpião, como entulhos de uma construção, os moradores utilizem luvas para evitar acidentes”, destacou Juliano.

Embora escorpiões sejam mais comuns em locais úmidos e com acúmulo de sujeira, sua presença também pode ocorrer em residências limpas. “Mesmo que os quintais estejam limpos e as casas também, ralos, caixas de esgoto ou gordura, frestas em paredes, rodapés e outros espaços de difícil acesso podem servir como esconderijo para esses animais, favorecendo sua permanência dentro de casa, especialmente durante o período reprodutivo da espécie”, explicou o aspirante.

Além das medidas preventivas, existem formas de eliminar os escorpiões, mas, conforme alerta o aspirante Juliano, essas ações não devem ser realizadas pela própria população. Isso porque, além da seriedade do tema, uma aplicação incorreta pode ter o efeito contrário ao desejado, fazendo com que os animais deixem seus esconderijos e aumentem o risco de acidentes.

“Deve-se ter cautela quanto ao uso de dedetização, uma vez que os escorpiões apresentam resistência à maioria dos venenos convencionalmente utilizados. Além disso, a aplicação inadequada pode fazer com que esses animais saiam do abrigo, elevando o risco de acidentes. Por isso, o controle químico deve ser realizado por profissionais especializados”, destacou.

Ainda em relação ao controle e eliminação dos escorpiões, muitas pessoas costumam recorrer a aves como galinhas e galinhas d’angola como forma natural de controle. Embora elas realmente possam se alimentar de escorpiões, o oficial pondera: “Essas aves são diurnas, enquanto os escorpiões são noturnos. Isso reduz bastante a eficácia do controle biológico. Os cuidados com limpeza e vedação de entradas continuam sendo os mais importantes”, explicou.

Diante dos riscos que os escorpiões representam, especialmente durante os meses de maior atividade, a prevenção continua sendo a principal aliada da população. Medidas simples, como manter os ambientes limpos, vedar possíveis esconderijos e buscar orientação especializada diante de infestações, podem fazer a diferença e evitar tragédias. A conscientização e o cuidado constante são fundamentais para garantir a segurança de todos, principalmente das crianças, que estão entre as mais vulneráveis a esse tipo de acidente.