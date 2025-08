GIRO PARANÁ

O Governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 293,7 milhões para obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova para municípios da RMC. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Asfalto Novo, Vida Nova

O Governo do Paraná anunciou a liberação de R$ 293,7 milhões para obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova nos municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os recursos permitirão a pavimentação de 100% das ruas de terra nas áreas urbanas, além de obras de drenagem, acessibilidade e sinalização. A iniciativa integra o maior programa de pavimentação da América do Sul, com investimentos estaduais que superam R$ 4,5 bilhões.

Investimento

O Paraná se destacou no primeiro semestre de 2025 entre os maiores investimentos em PPPs do país, segundo relatório da Radar PPP. As concessões rodoviárias no estado estão entre os contratos que compõem os R$ 82 bilhões movimentados no período. Para o segundo semestre, são esperadas licitações dos lotes 4 e 5 das rodovias paranaenses. O cenário indica expansão setorial e fortalecimento da previsibilidade nos projetos de longo prazo.

Agroleite

Teve início nesta terça-feira (5) a 25ª edição do Agroleite, em Castro, considerado o maior evento da cadeia do leite na América Latina. Com mais de 350 expositores e expectativa de 160 mil visitantes, a feira promove fóruns, julgamentos de raças leiteiras e atrações técnicas. Castro e Carambeí, cidades-sede da produção nacional de leite, somam R$ 1,8 bilhão em Valor Bruto da Produção. O evento segue até 8 de agosto.

Geração de empregos

O Paraná gerou 94.219 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, sendo o terceiro estado que mais criou vagas no país. O setor de serviços liderou as contratações, seguido pela indústria, comércio, construção civil e agropecuária. O desempenho paranaense foi o melhor da região Sul, segundo o Novo Caged.

Geração de empregos II

Curitiba liderou a geração de empregos no estado, com 24.540 novas vagas. Na sequência aparecem Londrina (6.656), Cascavel (4.081), Maringá (3.929) e São José dos Pinhais (3.783). No total, 327 dos 399 municípios paranaenses registraram saldo positivo de empregos no primeiro semestre de 2025.

Reajuste no pedágio

A tarifa básica de pedágio nas rodovias operadas pela EPR Litoral Pioneiro, no Paraná, será reajustada a partir de 28 de agosto de 2025. A ANTT aprovou o aumento com base na inflação de 7,52% (IPCA) e critérios contratuais. O novo valor será aplicado em oito praças, com detalhamento previsto para as próximas semanas.

Melhores do Brasil

Sete escolas estaduais do Paraná estão entre as 50 melhores do Brasil no Enem 2024, entre instituições que não realizam processo seletivo. O destaque foi o Colégio Estadual Vila Alta, de Alto Paraíso, com média de 612,16 pontos, a sétima maior do país. O Paraná ficou atrás apenas de RS e SP no ranking.

Melhores do Brasil II

Além de Vila Alta, também se destacaram os colégios estaduais de Laranjeiras do Sul, Toledo, Altônia, Rolândia, Cascavel e Maringá. Todas as escolas alcançaram médias acima de 580 pontos. Os bons resultados refletem metodologias pedagógicas modernas e o trabalho conjunto entre professores e equipes escolares.

Em pauta

A Assembleia Legislativa do Paraná retomou os trabalhos com foco na votação do novo Código de Ética, do Código do Empreendedor Paranaense e da Lei Orçamentária Anual (LOA). O presidente da Casa, deputado Alexandre Curi, destacou o balanço positivo do primeiro semestre. Também está prevista a análise da reposição salarial de servidores dos tribunais e do MP. As pautas visam fortalecer a transparência e estimular a economia no estado.

Cooperativismo brasileiro

O cooperativismo brasileiro atingiu a marca histórica de 25,8 milhões de cooperados em 2024, um crescimento de 66% em cinco anos, segundo o Anuário do Cooperativismo 2025. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo lideram em número absoluto de cooperados, enquanto Mato Grosso e Roraima se destacam proporcionalmente.

Safra de soja

A consultoria StoneX prevê crescimento de 5,6% na safra brasileira de soja 2025/26, com produção estimada em 178,2 milhões de toneladas. O Paraná, destaque na produção nacional, também contribui para a alta da segunda safra de milho 2024/25, agora estimada em 111,7 milhões de toneladas. A produtividade positiva impulsiona o total do ciclo para 139,36 milhões de toneladas. Exportações de soja podem bater recorde, favorecidas por tensões comerciais entre EUA e China.