Após perder a perna em acidente, jovem de Jacarezinho pede ajuda para comprar prótese e continuar tratamento

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A vida de Fabrício Nascimento de Souza, um jovem de 20 anos de idade, mudou drasticamente após um acidente de moto ocorrido no início do mês de julho na cidade de Jacarezinho, região do Norte Pioneiro. Com ferimentos graves, ele precisou ser transferido às pressas para um hospital de Londrina, onde passou por diversas cirurgias e, por conta de complicações, precisou ter uma das pernas amputadas. Agora, em meio à recuperação, Fabrício pede o apoio da população para conseguir adquirir uma prótese e seguir com o tratamento de reabilitação.

Conforme explicou o jovem à reportagem da Folha, devido à gravidade do acidente, ele perdeu muito sangue, e teve que passar por diversos procedimentos. Entre cirurgias e tratamentos, Fabrício viu sua vida mudar completamente após perder sua perna esquerda devido a uma infecção da primeira cirurgia.

“Minha vida mudou totalmente. Tive que fazer diversas cirurgias, vim para Londrina e aqui tive que amputar minha perna por conta da infecção, mas estou me recuperando. Ainda tenho bastante dor, mas vou tomando os remédios e está indo tudo bem, graças a Deus”, contou Fabrício em entrevista.

Para enfrentar esse novo e difícil capítulo da vida, Fabrício precisa de uma prótese que o ajude a recuperar a mobilidade e a independência. No entanto, o valor do equipamento é bastante elevado, e os custos não param por aí. Além da prótese, ele ainda precisa de medicamentos, sessões de fisioterapia, consultas médicas e outras despesas essenciais para seu processo de reabilitação e adaptação, e a família não tem condições de arcar com todas estas despesas.

Frente aos novos desafios de sua vida, Fabrício decidiu pedir ajuda da população através de uma vaquinha virtual que está sendo divulgada por amigos e familiares nas redes sociais. “Quem não puder contribuir com dinheiro, pode também ajudar compartilhando, para que chegue a mais pessoas”, diz o jovem.

Mesmo diante das dificuldades dessa nova etapa, lidando com os graves ferimentos do acidente, o processo de recuperação e o impacto emocional de tudo o que aconteceu, Fabrício segue firme, demonstrando que sua fé permanece viva e é o que o sustenta neste momento tão desafiador.

“Hoje posso dizer que é graças a Deus que estou vivo, podendo contar um pouco disso tudo! Gratidão!”, disse Fabrício.

Contudo, aqueles que quiserem se unir a esta causa e ajudar Fabrício, podem colaborar através da chave PIX [email protected]. “Qualquer ajuda é bem-vinda, não importa o valor. Desde já muito obrigado a todos! Que Deus abençoe grandemente!”, enfatizou.