Vídeo mostra momento em que jovem de 18 anos leva facada no pescoço em Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - No início da noite desta quinta-feira (31), um grave episódio de violência quase terminou em tragédia na cidade de Ibaiti, região do Norte Pioneiro. Após uma suposta briga com outra adolescente de 15 anos, conforme as imagens mostram, uma estudante de 18 anos foi esfaqueada no pescoço, próximo a um dos colégios, no centro da cidade.

De acordo com as apurações, a confusão começou por volta das 18h00, nas proximidades do Colégio Estadual Aldo Dallago, onde a jovem estuda. Segundo as informações, a motivação da briga ainda não foi divulgada oficialmente, mas o que se sabe até o momento é que o desentendimento aconteceu após o término das aulas do período da tarde.

Apesar da gravidade da lesão, a vítima, que não teve identidade divulgada, foi socorrida rapidamente e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico de emergência, e seu estado de saúde é considerado estável, devido ao fato de que a facada não atingiu seus órgãos vitais.

Frente aos fatos, a adolescente foi apreendida em flagrante por tentativa de homicídio. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que irá abrir investigação para apurar o acontecido.

No entanto, ao contrário dos boatos que estão sendo divulgados nas redes sociais, a vice-diretora do Colégio Estadual Aldo Dallago, Cecília Gusson, afirmou em conversa com a reportagem da Folha que a situação não aconteceu nas dependências da escola, tampouco em horário de aula, mas sim nas proximidades do prédio da instituição.