Polícia procura acusado de espancar brutalmente mulher trans

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Polícia Civil de Jacarezinho identificou um dos envolvidos na agressão contra uma mulher trans, ocorrida na madrugada de segunda-feira (14), por volta das 5h, nas ruas da cidade. O crime, classificado como transfobia, gerou forte repercussão local e mobilizou as autoridades para apurar o caso. Um dos suspeitos está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o delegado Amir Salmen, chefe da 12ª Subdivisão Policial, a investigação avançou rapidamente, e já na manhã de quarta-feira o suspeito havia sido identificado e qualificado. A delegada da Mulher, Carolina dos Santos Fernandes, reuniu provas e solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do agressor na quinta-feira. Contudo, houve demora na decretação da prisão, o que possibilitou a fuga do suspeito para fora do município.

Desde então, a Polícia Civil realiza diligências para localizar o indivíduo, que permanece foragido. O delegado Amir Salmen fez um apelo à população para colaborar com as buscas, ressaltando a gravidade do crime e a importância da confiança da comunidade para manter a ordem e a segurança na cidade.

Para auxiliar nas investigações, a Polícia Civil reforçou a disponibilidade de um canal de denúncias anônimas, garantindo total sigilo à identidade dos informantes. A colaboração dos moradores é considerada fundamental para a prisão do suspeito e para o avanço das investigações sobre o crime de transfobia.

A agressão ocorreu em um contexto de crescente atenção às violações de direitos contra pessoas trans no município, mobilizando órgãos de segurança pública e setores da sociedade civil para combater a violência e promover a proteção dessa parcela da população. A Polícia Civil segue empenhada em localizar e prender o autor do crime, enquanto reforça a importância do apoio comunitário para o sucesso das ações.