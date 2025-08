GIRO PARANÁ

Copa do Brasil

O Paraná já tem quatro representantes garantidos na Copa do Brasil de 2026: Operário Ferroviário, campeão estadual; Maringá, vice; e Athletico-PR e Londrina, semifinalistas. Ao todo, 76 clubes já confirmaram vaga na competição. A edição 2025 começou nesta terça-feira (29), com as oitavas de final. O Paysandu é o único classificado diretamente para a terceira fase de 2026.

Eleição partidária

Durante a convenção estadual do MDB, realizada neste sábado (26), o deputado federal Sérgio Souza foi eleito presidente do partido no Paraná. Em chapa única, a eleição simbolizou a união e a confiança entre os convencionais. Renato Adur segue como vice-presidente estadual. “Seguimos juntos por um Paraná mais justo, democrático e desenvolvido”, destacou Adur.

Prestação de contas

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), realiza nesta quinta-feira (31) um encontro regional de prestação de contas em Umuarama. O evento reforça sua articulação política pelo estado e ocorre sob o lema “A força do trabalho do paranaense e os desafios para o futuro”. Curi é apontado como nome forte para a sucessão de Ratinho Júnior em 2026. A reunião reunirá prefeitos, lideranças e militantes da região.

Redução de tarifas

Governadores de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo enviaram carta à CAMEX pedindo o adiamento da redução de tarifas para veículos eletrificados SKD e CKD. Eles alertam para riscos à indústria automotiva, com impacto em empregos e fornecedores. A medida pode enfraquecer a política industrial construída nas últimas décadas.

Sesc Paraná

Ulisses Fernando de Moraes Rodrigues assumiu, na segunda-feira (28), o cargo de diretor regional interino do Sesc Paraná. Colaborador da instituição há quase 13 anos, ele substitui Carlos Alberto de Sotti Lopes. Ulisses já atuou nas áreas de RH, Relações do Trabalho e Infraestrutura. É bacharel em Administração e possui MBA em Gestão de Pessoas.

Voos

Os aeroportos internacionais de Curitiba e Foz do Iguaçu movimentaram mais de 4 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025, alta de 18,2% em relação a 2024. O crescimento reflete o aumento de voos nacionais e internacionais e a força do turismo paranaense. Mais de 22 mil passageiros eram estrangeiros. Foz se aproxima dos índices pré-pandemia.

Vacinação nas escolas

Na volta às aulas, o Governo do Paraná reforça a vacinação nas escolas para atualizar carteiras e ampliar a proteção de estudantes. A campanha já aplicou 126 mil doses em mais de 1.100 unidades. A ação conjunta das secretarias de Saúde e Educação mira doenças como gripe, Covid-19, HPV e poliomielite.

Dia dos Pais

Quase metade dos paranaenses pretende presentear no Dia dos Pais, segundo pesquisa da Fecomércio PR e Sebrae/PR. O comércio deve ser impulsionado por itens como roupas, calçados e perfumes. O tíquete médio estimado é de R$ 161,25. Curitiba lidera a intenção de compra, e a região Oeste tem o maior valor médio por presente.

Mapa da Fome

O senador Flávio Arns (PSB-PR) celebrou a saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU, pela segunda vez. Segundo ele, a conquista reflete os avanços de políticas públicas como o Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo e o BPC. Arns destacou a importância da proteção social para combater a fome. A saída do Brasil do Mapa da Fome da ONU significa que o país reduziu significativamente o percentual de sua população em situação de subalimentação.

Caravana

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) encerrou uma caravana por 32 cidades do Paraná, ao lado da deputada Rosângela Moro, após percorrer mais de 5 mil km durante o recesso parlamentar. O roteiro terminou em Foz do Iguaçu. Ele destacou o compromisso com o mandato e afirmou que ainda não decidiu sobre disputar o governo do Estado em 2026. Moro também reforçou a transparência no uso de emendas e críticas ao governo federal.

Prestação de Contas

No dia 8 de agosto, Cambé sediará oficinas do TCE-PR para aprimorar os questionários da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2025, conforme a metodologia do ProGov. A capacitação é voltada a gestores das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, RPPS, Transparência e Administração Financeira. As atividades ocorrerão no Sesi local, das 8h30 às 17h.

Lei Magnitsky

O governo dos EUA aplicou sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. A Lei é aplicada em casos de punição a envolvidos em corrupção ou violações de direitos humanos. A legislação prevê bloqueio de bens, contas e proibição de entrada no país. Criada em 2012, a norma foi ampliada em 2016 para ter alcance global. A decisão marca um raro uso da lei contra um magistrado estrangeiro.