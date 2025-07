Homem tem orelha arrancada com facão após se envolver em briga por causa de “xixi”

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A equipe da Polícia Civil da cidade de Jacarezinho, No Norte Pioneiro, prendeu, nesta terça-feira (29), um homem suspeito de atacar duas pessoas com golpes de facão. O crime aconteceu na semana passada e, de acordo com as investigações, teria sido motivado após o suspeito ser flagrado urinando na frente de um bar.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime foi registrado na noite da sexta-feira (23). Conforme os dados apurados durante a investigação, tudo começou após o autor do crime ser flagrado urinando na frente de um bar e ter um desentendimento com outros dois homens. Momentos depois, o suspeito voltou ao local armado com dois facões e desferiu vários golpes que causaram ferimentos graves nas vítimas. Uma delas, inclusive, teve a orelha amputada.

O crime chocou os moradores do município devido a brutalidade do ataque que aconteceu em plena via pública.

Após receber a denúncia, a equipe da Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso e o homem foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel. Com isso, suspeito foi preso nesta terça-feira na região Central da Cidade.