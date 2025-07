GIRO PARANÁ

As oficinas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru chegam a mais duas regiões do Paraná entre os dias 29 e 31 de julho, somando 15 municípios participantes. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Caminhos do Peabiru

As oficinas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru chegam a mais duas regiões do Paraná entre os dias 29 e 31 de julho, somando 15 municípios participantes. Na semana anterior, o projeto percorreu três regiões e envolveu representantes de 31 cidades. Ao todo, 97 municípios integram o programa e receberão as atividades presenciais até 13 de agosto.

Caminhos do Peabiru II

Nesta semana, a região de Reserva recebe as oficinas no dia 29 de julho, abrangendo Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Reserva. Já no dia 31 de julho, é a vez da região de Paranaguá, que inclui Antonina, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá. As atividades contam com palestras sobre a importância histórica do percurso e oficinas práticas com mapas e planejamento turístico regional.

Fora da Copa

O Paraná Clube anunciou que não disputará a Taça FPF 2025, que dá vaga à Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube alegou razões financeiras, estratégicas e estruturais para a desistência. A decisão também considera o calendário e o processo de reestruturação com a venda da SAF. Sem divisão nacional, o time segue sem calendário oficial para o restante da temporada.

Políticos influentes

Seis paranaenses figuram entre os 100 políticos mais influentes do Brasil no Instagram, segundo ranking inédito da plataforma MonitoraBR em parceria com a Zeeng. Entre os nomes estão Sargento Fahur, Deltan Dallagnol, Renato Freitas, Índia Armelau, Sérgio Moro e Delegado Matheus Laiola. A lista é liderada por Nikolas Ferreira (MG), superando Bolsonaro e Lula.

Partido Novo

O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, oficializa sua filiação ao Partido Novo no dia 8 de agosto, às 19h, na Sociedade Thalia. O ato contará com lideranças como Romeu Zema, Marcel Van Hattem e Deltan Dallagnol. Martins deixou o PL na última semana e agradeceu a Jair Bolsonaro, a quem prestou solidariedade.

Prefeitura Empreendedora

Estão abertas, a partir de 6 de agosto, as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), que reconhece boas práticas de gestão municipal voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios. Podem participar prefeitos(as) e administradores(as) regionais de todo o Brasil. A iniciativa premia projetos em etapas estaduais e nacional. Inscreva-se no site do Sebrae.

Apoio emergencial

O Governo do Paraná vai adotar medidas para proteger empresas afetadas pela tarifa de 50% anunciada pelos EUA. O pacote inclui oferta de crédito, flexibilização de prazos e uso de créditos de ICMS como garantia. As ações foram discutidas com o setor produtivo e podem ser ampliadas conforme a evolução do cenário.

Apoio emergencial II

Fomento Paraná e BRDE disponibilizarão mais de R$ 400 milhões em crédito emergencial. Empresas poderão renegociar parcelas de empréstimos e acessar recursos com juros reduzidos. O Estado também estuda reforçar o Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) para apoiar os setores mais atingidos.

Banho de rio

Parque Nacional do Iguaçu inaugura trilha com banho de rio. Visitantes das Cataratas do Iguaçu agora podem tomar banho no rio São João, dentro do Parque Nacional, em Foz do Iguaçu. A novidade integra o novo Circuito São João, com 1,9 km de trilha por mata e corredeiras. O acesso está incluso no ingresso regular (a partir de R$ 105) e custa R$ 23 para moradores locais.

É ouro!

A ginasta paranaense Mariana Vitória conquistou ouro inédito com a Seleção Brasileira na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Milão. A equipe superou Japão e China com 52.850 pontos no conjunto geral. O grupo também levou bronze na série mista. O próximo desafio será o Mundial no Rio.

Conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que agosto terá bandeira vermelha patamar 2, o nível mais alto do sistema tarifário. Isso significa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. A decisão foi motivada pela queda no volume de chuvas e maior uso de usinas termelétricas, que encarecem a geração de energia.

Bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos de geração de energia. Na bandeira verde, não há cobrança extra. A amarela acrescenta R$ 1,89 a cada 100 kWh. A vermelha patamar 1 gera acréscimo de R$ 4,46, e a patamar 2, de R$ 7,87 por 100 kWh.