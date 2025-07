Caminhonete fica destruída e motorista ferido após capotamento na PR-272

Redação - Folha Extra

IBAITI - Um homem de 34 anos ficou ferido após capotar o veículo que conduzia na madrugada deste sábado (26), na PR-272, em Ibaiti, região Norte Pioneiro do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 2h30 no quilômetro 94 + 600 metros da rodovia, no trecho entre Figueira e Ibaiti.

O veículo envolvido foi uma caminhonete Nissan Frontier, com placas não divulgadas. De acordo com informações colhidas no local, o condutor trafegava no sentido Figueira–Ibaiti quando perdeu o controle da direção e capotou à margem direita da pista, com base no sentido de seu tráfego.

O motorista, identificado como E. L. J. D. M., foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital. Não foi possível realizar o teste do etilômetro devido à hospitalização do condutor. As condições climáticas no momento do acidente eram boas, e o trecho da rodovia onde ocorreu o capotamento é de pista simples.

A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e apura as circunstâncias do acidente. O atendimento foi finalizado por volta das 5h30.