Homem faz vídeo e mostra bíblia intacta após carro destruído por incêndio na PR-092, em Arapoti

ARAPOTI – Um episódio surpreendente e comovente marcou a tarde da última sexta-feira (25) na PR-092, entre os municípios de Arapoti e Jaguariaíva. Por volta das 15h30, um veículo Land Rover Freelander 2, com placas de Ibaiti/PR, foi totalmente consumido pelas chamas no quilômetro 213 da rodovia estadual.

Segundo informações apuradas no local, a condutora do veículo, identificada como G.A.C., de 35 anos, viajava com a mãe quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do automóvel. As duas seguiam no sentido Arapoti–Jaguariaíva. Ao encostar no acostamento, o fogo já se espalhava rapidamente pelo compartimento do motor.

A condutora e a mãe conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos, apesar do susto. A Defesa Civil de Arapoti foi acionada para conter o incêndio e a pista precisou ser interditada temporariamente para garantir a segurança durante a operação. O incidente resultou em perda total do veículo, mas sem vítimas.

Milagre em meio às chamas: Bíblia sai intacta do carro carbonizado

Mais tarde, o irmão da motorista retornou ao local do incêndio para verificar os destroços. Em meio ao cenário de destruição, ele se deparou com algo surpreendente: a Bíblia da família estava intacta.

Em um vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais, o homem mostra o livro sagrado, que estava aberto no livro de Rute, e faz um relato comovente:

“Por fim, Rute entregou o coração a Deus. O maior testemunho que podemos ter é a presença da graça. Seja graciosa e veja Deus tocar em sua vida”, declarou emocionado, segurando a Bíblia como único objeto preservado do incêndio.

A cena comoveu internautas e gerou uma onda de mensagens de solidariedade. Muitos consideraram o episódio um sinal de fé, livramento e esperança em meio à perda material.