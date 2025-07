Colisão frontal deixa um morto e quatro feridos na BR-153, em Ibaiti

Um grave acidente registrado no início da noite deste sábado (26) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na BR-153, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná.

A colisão frontal ocorreu por volta das 18h, no km 100 da rodovia, em um trecho de pista simples. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um Fiat Uno, que seguia no sentido Ibaiti, e um Chevrolet Celta, que trafegava em direção a Conselheiro Mairinck.

As informações preliminares da PRF apontam que uma ultrapassagem indevida pode ter sido a causa do acidente. O impacto foi violento e mobilizou diversas equipes de resgate.

Socorristas do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e a Defesa Civil de Ibaiti estiveram no local para atendimento às vítimas e remoção do corpo da vítima fatal, que ainda não teve o nome divulgado oficialmente até o fechamento desta matéria.

Os quatro feridos foram encaminhados a hospitais da região com diferentes graus de gravidade.

O tráfego ficou parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência e a realização da perícia técnica. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.