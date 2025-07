Motorista e passageira ficam feridos após carreta carregada tombar na PR-092

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE

JAGUARIAÍVA - Na manhã desta sexta-feira (25), uma carreta bitrem, carregada com placas de MDF, tombou na PR-092, entre os municípios de Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O motorista e a passageira sofreram ferimentos leves, e foram socorridos no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 8h20, no km 213 da rodovia, quando uma carreta Mercedes-Benz Actros, com placas de São Domingos do Sul (RS), seguia de Jaguariaíva em direção a Arapoti. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou à margem direita da pista.

O motorista, de 30 anos, e uma passageira, cuja identidade não foi divulgada, sofreram ferimentos leves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A carga de MDF se espalhou às margens da rodovia, e a remoção dos veículos e da carga ainda está em andamento. A equipe da EPR Arapoti sinaliza o trecho para garantir a segurança dos motoristas que passam pela região.