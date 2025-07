GIRO PARANÁ

Comunica Paraná

A Prefeitura de Maringá promove, em 12 de agosto, o Comunica Paraná – Encontro Estadual de Secretários de Comunicação. Realizado em parceria com o Governo do Estado, o evento reunirá gestores municipais para debater tendências da comunicação institucional. A programação incluirá painéis sobre gestão de crise, era digital e boas práticas no setor.

Temporada de inverno

O Caldeirão com Mion estreou sua temporada de inverno diretamente de Foz do Iguaçu, com as Cataratas como cenário. A edição especial exibida no sábado (19) levou ao público diversão, cultura e belezas naturais da Tríplice Fronteira. Serão quatro programas gravados na cidade, com atrações musicais e curiosidades locais. O próximo vai ao ar no sábado, 26 de julho, a partir das 16h.

Queijo Artesanal

Três queijarias paranaenses se destacaram no Prêmio Brasil Artesanal de Queijos 2025, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cuja cerimônia ocorreu em Brasília nesta terça-feira (22). O grande vencedor da categoria “Tradicional” foi o queijo Maná Paraná, da Queijaria Sítio Aliança, de Santana do Itararé, elaborado pelo produtor Leomar Martins. Maturado por mais de sete meses, o produto consagrou-se como símbolo da excelência da produção artesanal do Estado. Outros dois queijos do Paraná conquistaram o segundo lugar em suas categorias: o Cornelia Gouda com ervas italianas, da Queijaria Cornelia (Arapoti), na categoria “Adição/Condimentos”; e o Colonial Serra dos Macacos, da agroindústria homônima (Nova Laranjeiras), na categoria “Tratamento Térmico”.

Rodovia da Uva

O DER/PR realiza em 31 de julho, das 14h às 15h, audiência pública sobre a ampliação da PR-417, a Rodovia da Uva. O evento será presencial, em Curitiba, e com transmissão pelo YouTube. A obra prevê melhorias em 4,24 km entre a Rua Theodoro Makiolka e a PR-418. Questionamentos da população serão respondidos ao vivo.

Investimento

O Governo do Paraná autorizou R$ 64,8 milhões em investimentos para 19 municípios, com foco em pavimentação urbana e rural e modernização da iluminação pública. A maior parte dos recursos virá por transferência voluntária, com complemento do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Segundo o secretário Guto Silva, a ação fortalece o planejamento local e melhora a qualidade de vida da população.

Municípios contemplados

As obras e melhorias beneficiarão cidades como Piên, Nova Prata do Iguaçu, Mariópolis, Capitão Leônidas Marques, Santa Tereza do Oeste, Cidade Gaúcha, Borrazópolis, Tomazina, Nova Esperança do Sudoeste, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Santa Mariana, Contenda, Tibagi, Japurá, Querência do Norte, Engenheiro Beltrão, Imbaú e Ibaiti.

Plantio de trigo

Os produtores do Paraná concluíram o plantio de trigo em 833,4 mil hectares, com estimativa de safra em 2,7 milhões de toneladas — 16% acima da colheita anterior. Segundo o Deral, no entanto, as geadas de junho afetaram lavouras no Norte do Estado. A primeira estimativa pós-evento climático será divulgada em 31 de julho. A produtividade esperada é de 3.220 kg/ha.

Geração de emprego

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, participou do 41º Encontro Estadual de Sericicultores em Cruzeiro do Sul e destacou o papel da agricultura familiar na economia do Paraná. Ele defendeu políticas públicas para ampliar a renda nas propriedades e citou a sericicultura como exemplo de atividade geradora de empregos. Nova Esperança, capital nacional da seda, também integrou a agenda.

Leilão

A Polícia Federal vai leiloar 37 veículos no dia 1º de agosto, em Foz do Iguaçu, com lances a partir de R$ 200. O leilão será online, às 9h, e é necessário cadastro prévio. A visitação ocorre em 29 e 30 de julho. O edital e os veículos estão disponíveis em: www.kronbergleiloes.com.br.

Seca no Paraná

O Paraná está entre os 14 estados que registraram abrandamento da seca, segundo o Monitor de Secas. Em junho, a condição foi a mais branda desde dezembro de 2023, com redução da área impactada no Sul e outras regiões. No Paraná, a melhora reflete o avanço das chuvas e a recuperação hídrica em diversas áreas agrícolas.

